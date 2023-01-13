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Мисс Россия — 2022 вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США - РИА Новости, 13.01.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230113/krasota-1844524658.html
Мисс Россия — 2022 вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США
Мисс Россия — 2022 вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США - РИА Новости, 13.01.2023
Мисс Россия — 2022 вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США
Обладательница титула "Мисс Россия — 2022" 22-летняя Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная", сообщили в пресс-службе проекта. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T04:44
2023-01-13T12:19
оренбург
государственный эрмитаж
олимпийские игры
шоубиз
стиль жизни
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МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Россия — 2022" 22-летняя Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная", сообщили в пресс-службе проекта. "Этой ночью в Новом Орлеане состоялся полуфинал 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная", в рамках которого участницы поборолись за право войти в топ-16 самых красивых девушек в мире. Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса", — говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Модель, голубоглазая блондинка из Оренбурга продефилировала в ярком купальнике цвета фуксии, представила кейп, расшитый орнаментом в виде сияющей жар-птицы, вышла на подиум в ярко-алом вечернем платье от петербургского дизайнера и показала национальный костюм. "Линникова представила национальный костюм "Корона Российской империи" из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем", — отметили в пресс-службе. Кроме того, участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная — 2021" перед финалом конкурса красоты, который пройдет 14 января.
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оренбург, государственный эрмитаж, олимпийские игры, стиль жизни
Оренбург, Государственный Эрмитаж, Олимпийские игры, Шоубиз, Стиль жизни
04:44 13.01.2023 (обновлено: 12:19 13.01.2023)
 
Мисс Россия — 2022 вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США

Мисс Россия — 2022 Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная"

© AP Photo / Gerald HerbertАнна Линникова в полуфинале 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане
Анна Линникова в полуфинале 71-го конкурса красоты Мисс Вселенная в Новом Орлеане - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Gerald Herbert
Анна Линникова в полуфинале 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Россия — 2022" 22-летняя Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная", сообщили в пресс-службе проекта.
"Этой ночью в Новом Орлеане состоялся полуфинал 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная", в рамках которого участницы поборолись за право войти в топ-16 самых красивых девушек в мире. Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса", — говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Модель, голубоглазая блондинка из Оренбурга продефилировала в ярком купальнике цвета фуксии, представила кейп, расшитый орнаментом в виде сияющей жар-птицы, вышла на подиум в ярко-алом вечернем платье от петербургского дизайнера и показала национальный костюм. "Линникова представила национальный костюм "Корона Российской империи" из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная — 2021" перед финалом конкурса красоты, который пройдет 14 января.
Обладательница титула Мисс Россия — 2022 Анна Линникова - РИА Новости, 1920, 28.07.2022
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ШоубизОренбургГосударственный ЭрмитажОлимпийские игрыСтиль жизни
 
 
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