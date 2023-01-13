04:44 13.01.2023 (обновлено: 12:19 13.01.2023)
Мисс Россия — 2022 вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная" в США
Мисс Россия — 2022 Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса "Мисс Вселенная"
© AP Photo / Gerald HerbertАнна Линникова в полуфинале 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане
© AP Photo / Gerald Herbert
Анна Линникова в полуфинале 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная" в Новом Орлеане
МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Обладательница титула "Мисс Россия — 2022" 22-летняя Анна Линникова вышла в полуфинал конкурса красоты "Мисс Вселенная", сообщили в пресс-службе проекта.
"Этой ночью в Новом Орлеане состоялся полуфинал 71-го конкурса красоты "Мисс Вселенная", в рамках которого участницы поборолись за право войти в топ-16 самых красивых девушек в мире. Анна Линникова под овации зала эффектно представила свою страну, выступив перед миллионной аудиторией в полуфинале международного конкурса", — говорится в сообщении, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Модель, голубоглазая блондинка из Оренбурга продефилировала в ярком купальнике цвета фуксии, представила кейп, расшитый орнаментом в виде сияющей жар-птицы, вышла на подиум в ярко-алом вечернем платье от петербургского дизайнера и показала национальный костюм. "Линникова представила национальный костюм "Корона Российской империи" из шелкового бархата, украшенный жемчугом и полудрагоценными камнями, созданный в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем", — отметили в пресс-службе.
Кроме того, участницы провели масштабную пресс-конференцию и гала-ужин с нынешней обладательницей титула "Мисс Вселенная — 2021" перед финалом конкурса красоты, который пройдет 14 января.
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