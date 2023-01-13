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В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу - РИА Новости, 13.01.2023
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В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу
В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу - РИА Новости, 13.01.2023
В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу
Красноярские следователи проверяют информацию о мальчике, которого высадили из маршрутки в сильный мороз, потому что ему не хватило денег на проезд, сообщили... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T06:59
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происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Красноярские следователи проверяют информацию о мальчике, которого высадили из маршрутки в сильный мороз, потому что ему не хватило денег на проезд, сообщили журналистам в региональном главке СК.Публикации об этом появились в местных соцсетях и СМИ. По данным следствия, инцидент произошел около полудня 12 января. Одиннадцатилетний мальчик после уроков сел в маршрутку №52 на остановке "Тарная база". Однако на его транспортной карте не хватило денег на поездку.Как уточнили в пресс-службе, ребенку не хватило десяти рублей.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
06:59 13.01.2023 (обновлено: 09:59 13.01.2023)
 
В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу

В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу в -20 градусов

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкМорозы в Красноярске
Морозы в Красноярске - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Морозы в Красноярске. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Красноярские следователи проверяют информацию о мальчике, которого высадили из маршрутки в сильный мороз, потому что ему не хватило денег на проезд, сообщили журналистам в региональном главке СК.
Публикации об этом появились в местных соцсетях и СМИ. По данным следствия, инцидент произошел около полудня 12 января. Одиннадцатилетний мальчик после уроков сел в маршрутку №52 на остановке "Тарная база". Однако на его транспортной карте не хватило денег на поездку.

"Кондуктор высадила ребенка из автобуса, в результате чего он возвращался домой пешком на расстоянии пяти остановок при температурном режиме ниже 20 градусов", — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, ребенку не хватило десяти рублей.
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ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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