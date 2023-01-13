https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844528767.html

В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу

В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу - РИА Новости, 13.01.2023

В Красноярске высаженный кондуктором школьник шел пять остановок по морозу

Красноярские следователи проверяют информацию о мальчике, которого высадили из маршрутки в сильный мороз, потому что ему не хватило денег на проезд, сообщили... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T06:59

2023-01-13T06:59

2023-01-13T09:59

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Красноярские следователи проверяют информацию о мальчике, которого высадили из маршрутки в сильный мороз, потому что ему не хватило денег на проезд, сообщили журналистам в региональном главке СК.Публикации об этом появились в местных соцсетях и СМИ. По данным следствия, инцидент произошел около полудня 12 января. Одиннадцатилетний мальчик после уроков сел в маршрутку №52 на остановке "Тарная база". Однако на его транспортной карте не хватило денег на поездку.Как уточнили в пресс-службе, ребенку не хватило десяти рублей.

https://ria.ru/20221205/moroz-1836538174.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, следственный комитет россии (ск рф)