https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844528450.html

Источник: в Красноярском крае бригада рабочих отравилась смесью газа

Источник: в Красноярском крае бригада рабочих отравилась смесью газа - РИА Новости, 13.01.2023

Источник: в Красноярском крае бригада рабочих отравилась смесью газа

Один человек погиб, четверо отравились в Мотыгинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T06:50

2023-01-13T06:50

2023-01-13T07:01

происшествия

красноярский край

мотыгинский район

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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Один человек погиб, четверо отравились в Мотыгинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Он уточнил, что происшествие произошло в поселке Раздолинск Мотыгинского района. Пострадали рабочие, проводившие работы на газогенераторной установке – они отравились смесью газа, уточнил источник. Официально правоохранительные органы и экстренные службы региона пока не комментируют ситуацию.

https://ria.ru/20221117/otravlenie-1832260846.html

красноярский край

мотыгинский район

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, красноярский край, мотыгинский район