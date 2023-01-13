https://ria.ru/20230113/krasnoyarsk-1844528450.html
Источник: в Красноярском крае бригада рабочих отравилась смесью газа
Источник: в Красноярском крае бригада рабочих отравилась смесью газа - РИА Новости, 13.01.2023
Источник: в Красноярском крае бригада рабочих отравилась смесью газа
Один человек погиб, четверо отравились в Мотыгинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T06:50
2023-01-13T06:50
2023-01-13T07:01
происшествия
красноярский край
мотыгинский район
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КРАСНОЯРСК, 13 янв — РИА Новости. Один человек погиб, четверо отравились в Мотыгинском районе Красноярского края, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона. Он уточнил, что происшествие произошло в поселке Раздолинск Мотыгинского района. Пострадали рабочие, проводившие работы на газогенераторной установке – они отравились смесью газа, уточнил источник. Официально правоохранительные органы и экстренные службы региона пока не комментируют ситуацию.
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красноярский край
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происшествия, красноярский край, мотыгинский район
Происшествия, Красноярский край, Мотыгинский район
06:50 13.01.2023 (обновлено: 07:01 13.01.2023)
Источник: в Красноярском крае бригада рабочих отравилась смесью газа
В Красноярском крае рабочая бригада отравилась смесью газа, один человек погиб