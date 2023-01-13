https://ria.ru/20230113/korova-1844646045.html

В России впервые получили потомство от клонированной коровы

В России впервые получили потомство от клонированной коровы - РИА Новости, 13.01.2023

В России впервые получили потомство от клонированной коровы

Потомство от клонированной коровы получили в Московской области впервые в России, животные чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:08

2023-01-13T15:08

2023-01-13T15:13

московская область (подмосковье)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1d/1835077398_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3850f2105b664b665234263880064c77.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Потомство от клонированной коровы получили в Московской области впервые в России, животные чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки – большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что клонированная корова произвела на свет здоровую дочку, вес которой 40 килограммов. Новорожденную назвали Декабристкой, так как она родилась 30 декабря 2022 года. Исследования провели специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста. "В апреле 2020 года в исследовательском центре получили первого в России клона крупного рогатого скота с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Родившаяся телка Цветочек получила свое имя по названию клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования", - говорится в сообщении. Полученные результаты говорят о необходимости дальнейшего развития соматического клонирования в качестве основной технологической платформы для геномного редактирования крупного рогатого скота, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20221230/rekord-1842499733.html

https://ria.ru/20221227/sakhar-1841645685.html

московская область (подмосковье)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), россия