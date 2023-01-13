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В России впервые получили потомство от клонированной коровы - РИА Новости, 13.01.2023
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В России впервые получили потомство от клонированной коровы
В России впервые получили потомство от клонированной коровы - РИА Новости, 13.01.2023
В России впервые получили потомство от клонированной коровы
Потомство от клонированной коровы получили в Московской области впервые в России, животные чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба министерства сельского... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:08
2023-01-13T15:13
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Потомство от клонированной коровы получили в Московской области впервые в России, животные чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. "Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки – большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что клонированная корова произвела на свет здоровую дочку, вес которой 40 килограммов. Новорожденную назвали Декабристкой, так как она родилась 30 декабря 2022 года. Исследования провели специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста. "В апреле 2020 года в исследовательском центре получили первого в России клона крупного рогатого скота с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Родившаяся телка Цветочек получила свое имя по названию клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования", - говорится в сообщении. Полученные результаты говорят о необходимости дальнейшего развития соматического клонирования в качестве основной технологической платформы для геномного редактирования крупного рогатого скота, добавили в пресс-службе.
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московская область (подмосковье), россия
Московская область (Подмосковье), Россия
15:08 13.01.2023 (обновлено: 15:13 13.01.2023)
 
В России впервые получили потомство от клонированной коровы

В Подмосковье впервые в России получили потомство от клонированной коровы

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкКорова
Корова - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Корова. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Потомство от клонированной коровы получили в Московской области впервые в России, животные чувствуют себя хорошо, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
"Развитие технологии геномного редактирования может быть возможно только в случае способности клонированных животных производить жизнеспособное потомство. Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки – большое достижение подмосковных ученых. Животные чувствуют себя хорошо и находятся под ежедневным контролем ветеринарных специалистов", - сказал курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого приводятся в сообщении.
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Отмечается, что клонированная корова произвела на свет здоровую дочку, вес которой 40 килограммов. Новорожденную назвали Декабристкой, так как она родилась 30 декабря 2022 года. Исследования провели специалисты Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста.
"В апреле 2020 года в исследовательском центре получили первого в России клона крупного рогатого скота с использованием в качестве доноров ядер соматических клеток. Родившаяся телка Цветочек получила свое имя по названию клеточной линии, которая была использована в качестве доноров ядер для клонирования", - говорится в сообщении.
Полученные результаты говорят о необходимости дальнейшего развития соматического клонирования в качестве основной технологической платформы для геномного редактирования крупного рогатого скота, добавили в пресс-службе.
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Московская область (Подмосковье)Россия
 
 
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