https://ria.ru/20230113/koronavirus-1844614363.html

В Японии зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

В Японии зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.01.2023

В Японии зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки

В Японии новый максимум смертей от коронавируса, за сутки скончались 523 человека, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T13:34

2023-01-13T13:34

2023-01-13T14:06

распространение коронавируса

в мире

япония

коронавирус covid-19

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ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. В Японии новый максимум смертей от коронавируса, за сутки скончались 523 человека, сообщило агентство Киодо. Это самый высокий уровень за все три года пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован позавчера – в среду от коронавируса за сутки умерли 520 человек. С начала декабря в Японии отмечается взрывной рост смертности по коронавирусу: за три года пандемии умерли от коронавируса 60,4 тысячи человек, более 10 тысяч из них – за декабрь и первую декаду дней января. В октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, за декабрь эта цифра выросла до 7600 человек, а за первые 10 дней января не стало 3100 человек. Таким образом, одна шестая часть от числа всех погибших от коронавируса за три года приходится на последние 40 дней с начала декабря. От всех летальных случаев 97% приходится на возрастную категорию старше 60 лет. Специалисты считают, что рост смертности с увеличением летальных исходов не только от воспаления легких, но и от заболеваний сосудов, инсультов и инфарктов, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией.

https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, япония, коронавирус covid-19