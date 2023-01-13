https://ria.ru/20230113/koronavirus-1844614363.html
В Японии зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
В Японии зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 13.01.2023
В Японии зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
В Японии новый максимум смертей от коронавируса, за сутки скончались 523 человека, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T13:34
2023-01-13T13:34
2023-01-13T14:06
распространение коронавируса
в мире
япония
коронавирус covid-19
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ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. В Японии новый максимум смертей от коронавируса, за сутки скончались 523 человека, сообщило агентство Киодо. Это самый высокий уровень за все три года пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован позавчера – в среду от коронавируса за сутки умерли 520 человек. С начала декабря в Японии отмечается взрывной рост смертности по коронавирусу: за три года пандемии умерли от коронавируса 60,4 тысячи человек, более 10 тысяч из них – за декабрь и первую декаду дней января. В октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, за декабрь эта цифра выросла до 7600 человек, а за первые 10 дней января не стало 3100 человек. Таким образом, одна шестая часть от числа всех погибших от коронавируса за три года приходится на последние 40 дней с начала декабря. От всех летальных случаев 97% приходится на возрастную категорию старше 60 лет. Специалисты считают, что рост смертности с увеличением летальных исходов не только от воспаления легких, но и от заболеваний сосудов, инсультов и инфарктов, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией.
https://ria.ru/20230107/kraken-1843328513.html
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, В мире, Япония, Коронавирус COVID-19
13:34 13.01.2023 (обновлено: 14:06 13.01.2023)
В Японии зафиксировали новый максимум смертности от COVID-19 за сутки
В Японии 523 человека умерли от COVID-19 за сутки, это максимум за три года пандемии
ТОКИО, 13 янв – РИА Новости.
В Японии новый максимум смертей от коронавируса, за сутки скончались 523 человека, сообщило агентство Киодо
.
Это самый высокий уровень за все три года пандемии. Предыдущий антирекорд был зафиксирован позавчера – в среду от коронавируса за сутки умерли 520 человек.
С начала декабря в Японии отмечается взрывной рост смертности по коронавирусу: за три года пандемии умерли от коронавируса 60,4 тысячи человек, более 10 тысяч из них – за декабрь и первую декаду дней января.
В октябре за месяц умерли 1800 человек, в ноябре – более 3000, за декабрь эта цифра выросла до 7600 человек, а за первые 10 дней января не стало 3100 человек. Таким образом, одна шестая часть от числа всех погибших от коронавируса за три года приходится на последние 40 дней с начала декабря.
От всех летальных случаев 97% приходится на возрастную категорию старше 60 лет.
Специалисты считают, что рост смертности с увеличением летальных исходов не только от воспаления легких, но и от заболеваний сосудов, инсультов и инфарктов, вызванных заболеванием коронавирусной инфекцией.