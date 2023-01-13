https://ria.ru/20230113/koronavirus-1844567919.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлен 161 случай COVID-19, госпитализировано 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:10

2023-01-13T11:10

2023-01-13T11:10

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

россия

здоровье - общество

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 161 случай COVID-19, госпитализировано 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 161, госпитализировано 28 человек, выздоровело 214 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 232 новых случая COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 47 человек.

https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844437941.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии