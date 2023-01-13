https://ria.ru/20230113/koronavirus-1844567919.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлен 161 случай COVID-19, госпитализировано 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:10
2023-01-13T11:10
2023-01-13T11:10
распространение коронавируса
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлен 161 случай COVID-19, госпитализировано 28 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 161, госпитализировано 28 человек, выздоровело 214 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 232 новых случая COVID-19. Ранее в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщили, что более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 47 человек.
https://ria.ru/20230112/koronavirus-1844437941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), россия, здоровье - общество, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Московская область (Подмосковье), Россия, Здоровье - Общество, Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В Подмосковье за сутки госпитализировали 28 пациентов с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявили 161 новый случай COVID-19