https://ria.ru/20230113/koronavirus-1844567577.html

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023

В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19

В Москве за последние сутки выявлено 1728 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:09

2023-01-13T11:09

2023-01-13T11:09

распространение коронавируса

здоровье - общество

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401570_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_6c2714de139e3ec23c43f3d9c815fb33.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 1728 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1728, госпитализированы 123 человека, выздоровели 1063 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлено 1539 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 315 021 случай коронавируса, выздоровели 3 121 204 человека, умерли 47 670 человек.

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19