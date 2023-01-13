https://ria.ru/20230113/koronavirus-1844567577.html
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19
В Москве за последние сутки выявлено 1728 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:09
2023-01-13T11:09
2023-01-13T11:09
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. В Москве за последние сутки выявлено 1728 случаев COVID-19, 16 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 1728, госпитализированы 123 человека, выздоровели 1063 человека, 16 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне были выявлено 1539 новых случаев заражения.Всего с начала пандемии в Москве был выявлен 3 315 021 случай коронавируса, выздоровели 3 121 204 человека, умерли 47 670 человек.
https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html
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здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 123 пациента с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1728 случаев COVID-19, умерли 16 человек