https://ria.ru/20230113/koronavirus-1844565863.html

В России за сутки госпитализировали 876 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 876 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023

В России за сутки госпитализировали 876 заболевших COVID-19

Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:03

2023-01-13T11:03

2023-01-13T11:03

распространение коронавируса

здоровье - общество

общество

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 876 человек, на 0,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 38, ситуация не изменилась в восьми субъектах. "Выздоровел за сутки 4 271 человек, или на 5,9% меньше в сравнении с 12 января 2023 года. Выявлено 5 078 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19