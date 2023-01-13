https://ria.ru/20230113/koronavirus-1844565863.html
В России за сутки госпитализировали 876 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 876 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
В России за сутки госпитализировали 876 заболевших COVID-19
Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:03
2023-01-13T11:03
2023-01-13T11:03
распространение коронавируса
здоровье - общество
общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 47 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 876 человек, на 0,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 39 субъектах, снижение - в 38, ситуация не изменилась в восьми субъектах. "Выздоровел за сутки 4 271 человек, или на 5,9% меньше в сравнении с 12 января 2023 года. Выявлено 5 078 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 47 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 876 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 5078 новых случаев COVID-19, выздоровел 4271, умерли 47 человек