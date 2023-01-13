Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/konflikt-1844776411.html
Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН
Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН - РИА Новости, 13.01.2023
Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН
Генсек ООН Антониу Гутерреш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту – мир не может допустить его продолжения, заявила на заседании СБ ООН... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T23:24
2023-01-13T23:29
в мире
украина
оон
розмари дикарло
антониу гутерреш
владимир путин
россия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_1e05ff414bd36e6d0c6fbf5e2d605fec.jpg
ООН, 13 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту – мир не может допустить его продолжения, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному и неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html
украина
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850747_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_e22b6e8ec08184b5abcf69089bd85e99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, розмари дикарло, антониу гутерреш, владимир путин, россия, москва
В мире, Украина, ООН, Розмари ДиКарло, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Россия, Москва
23:24 13.01.2023 (обновлено: 23:29 13.01.2023)
 
Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН

Замгенсека ООН ДиКарло: Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту – мир не может допустить его продолжения, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Нет никаких признаков прекращения боевых действий. Преобладает военная логика, в которой сейчас очень мало места для диалога, если оно вообще есть. Но все войны заканчиваются, и эта тоже закончится", - сказала ДиКарло.
"Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному и неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права", - добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Москва - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:00
Игра вдолгую: в Штатах решили, что им выгодна затяжная война с Россией
 
В миреУкраинаООНРозмари ДиКарлоАнтониу ГутеррешВладимир ПутинРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала