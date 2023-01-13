https://ria.ru/20230113/konflikt-1844776411.html

Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН

Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН - РИА Новости, 13.01.2023

Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН

Генсек ООН Антониу Гутерреш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту – мир не может допустить его продолжения, заявила на заседании СБ ООН... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T23:24

2023-01-13T23:24

2023-01-13T23:29

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ООН, 13 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту – мир не может допустить его продолжения, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло."Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному и неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права", - добавила она.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230112/voyna-1844256412.html

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