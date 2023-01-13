23:24 13.01.2023 (обновлено: 23:29 13.01.2023)
Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине, заявили в ООН
Замгенсека ООН ДиКарло: Гутерреш готов помочь в урегулировании конфликта на Украине
© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время интервью РИА Новости. Архивное фото
ООН, 13 янв – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту – мир не может допустить его продолжения, заявила на заседании СБ ООН замгенсека по политическим вопросам Розмари ДиКарло.
"Нет никаких признаков прекращения боевых действий. Преобладает военная логика, в которой сейчас очень мало места для диалога, если оно вообще есть. Но все войны заканчиваются, и эта тоже закончится", - сказала ДиКарло.
"Украина, Россия, мир не могут позволить этой войне продолжаться. Генеральный секретарь готов помочь сторонам положить конец этому бессмысленному и неоправданному конфликту на основе Устава ООН и международного права", - добавила она.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.