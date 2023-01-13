https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html
Премьер Венгрии назвал страну, которая выигрывает от конфликта на Украине
Премьер Венгрии назвал страну, которая выигрывает от конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2023
Премьер Венгрии назвал страну, которая выигрывает от конфликта на Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что от конфликта на Украине определенно выигрывают США, а европейцы являются главными потерпевшими в экономическом РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:56
2023-01-13T10:56
2023-01-13T10:58
виктор орбан
петер сийярто
венгрия
европа
ласло кевер
украина
сша
в мире
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БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что от конфликта на Украине определенно выигрывают США, а европейцы являются главными потерпевшими в экономическом смысле. "Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и войны являются европейцы. На войне точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа. Про Россию пока дискуссионный вопрос, выигрывают они сейчас или проигрывают, но так уж сильно они не проигрывают, если говорить о деньгах... В общем, в экономическом смысле можно с уверенностью сказать, что единственный или скорее самый большой проигравший во всем этом конфликте, который происходит, - это Европа", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.
https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html
https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html
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виктор орбан, петер сийярто, венгрия, европа, ласло кевер, украина, сша, в мире
Виктор Орбан, Петер Сийярто, Венгрия, Европа, Ласло Кевер, Украина, США, В мире
10:56 13.01.2023 (обновлено: 10:58 13.01.2023)
Премьер Венгрии назвал страну, которая выигрывает от конфликта на Украине
Премьер Венгрии Орбан: в конфликте на Украине выигрывают США, а проигрывает Европа