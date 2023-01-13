https://ria.ru/20230113/konflikt-1844563976.html

Премьер Венгрии назвал страну, которая выигрывает от конфликта на Украине

Премьер Венгрии назвал страну, которая выигрывает от конфликта на Украине - РИА Новости, 13.01.2023

Премьер Венгрии назвал страну, которая выигрывает от конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что от конфликта на Украине определенно выигрывают США, а европейцы являются главными потерпевшими в экономическом РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:56

2023-01-13T10:56

2023-01-13T10:58

виктор орбан

петер сийярто

венгрия

европа

ласло кевер

украина

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/17/1804477598_0:245:2847:1846_1920x0_80_0_0_1c58907b69221a7480cee3aa0b895c19.jpg

БУДАПЕШТ, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что от конфликта на Украине определенно выигрывают США, а европейцы являются главными потерпевшими в экономическом смысле. "Потерпевшими от ошибочной санкционной политики и войны являются европейцы. На войне точно выигрывает Америка, точно проигрывает Европа. Про Россию пока дискуссионный вопрос, выигрывают они сейчас или проигрывают, но так уж сильно они не проигрывают, если говорить о деньгах... В общем, в экономическом смысле можно с уверенностью сказать, что единственный или скорее самый большой проигравший во всем этом конфликте, который происходит, - это Европа", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа проигрывает, отказываясь от российских энергоносителей в пользу американских, поскольку вынуждена переплачивать за них в 5-10 раз. По его словам, Европа должна задать вопросы "американским друзьям" о том, кто выигрывает в этой ситуации. Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер ранее заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском кризисе, поскольку он действует вопреки собственным экономическим интересам. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто ранее заявил, что бенефициаром рецессии в Европе являются США.

https://ria.ru/20230103/energetika-1842877654.html

https://ria.ru/20221228/ssha-1841748487.html

венгрия

европа

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

виктор орбан, петер сийярто, венгрия, европа, ласло кевер, украина, сша, в мире