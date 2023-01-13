https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844681372.html
Посол в Таллине раскритиковал инициативу по конфискации российских активов
Посол в Таллине раскритиковал инициативу по конфискации российских активов - РИА Новости, 13.01.2023
Посол в Таллине раскритиковал инициативу по конфискации российских активов
Инициатива Эстонии по конфискации активов России не имеет правовых перспектив, у Москвы нет государственных активов в Таллине, а доля частных - невелика, заявил РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:24
2023-01-13T16:24
2023-01-13T16:51
россия
эстония
в мире
таллин
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инициатива Эстонии по конфискации активов России не имеет правовых перспектив, у Москвы нет государственных активов в Таллине, а доля частных - невелика, заявил в пятницу посол РФ в Эстонии Владимир Липаев."Эстония сейчас вышла с новой инициативой о конфискации российской собственности за рубежом. В самой Эстонии наших активом мало, откровенно говоря, по их оценкам - 20 миллионов (валюта не уточняется - ред.), есть оценка, что несколько больше, но это не принципиально, государственных активов здесь нет, - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "какие-либо правовые основания для того, чтобы осуществить такое решение, иссякли"."Поэтому с правовой точки зрения - это абсолютно бесперспективная инициатива", - добавил он.
https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, в мире, таллин
Россия, Эстония, В мире, Таллин
16:24 13.01.2023 (обновлено: 16:51 13.01.2023)
Посол в Таллине раскритиковал инициативу по конфискации российских активов
Посол в Таллине: идея Эстонии по конфискации российских активов не имеет перспектив
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости.
Инициатива Эстонии по конфискации активов России не имеет правовых перспектив, у Москвы нет государственных активов в Таллине, а доля частных - невелика, заявил
в пятницу посол РФ в Эстонии Владимир Липаев.
"Эстония сейчас вышла с новой инициативой о конфискации российской собственности за рубежом. В самой Эстонии наших активом мало, откровенно говоря, по их оценкам - 20 миллионов (валюта не уточняется - ред.), есть оценка, что несколько больше, но это не принципиально, государственных активов здесь нет, - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, "какие-либо правовые основания для того, чтобы осуществить такое решение, иссякли".
"Поэтому с правовой точки зрения - это абсолютно бесперспективная инициатива", - добавил он.