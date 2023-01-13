https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844681372.html

Посол в Таллине раскритиковал инициативу по конфискации российских активов

Посол в Таллине раскритиковал инициативу по конфискации российских активов - РИА Новости, 13.01.2023

Посол в Таллине раскритиковал инициативу по конфискации российских активов

Инициатива Эстонии по конфискации активов России не имеет правовых перспектив, у Москвы нет государственных активов в Таллине, а доля частных - невелика, заявил РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:24

2023-01-13T16:24

2023-01-13T16:51

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эстония

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таллин

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инициатива Эстонии по конфискации активов России не имеет правовых перспектив, у Москвы нет государственных активов в Таллине, а доля частных - невелика, заявил в пятницу посол РФ в Эстонии Владимир Липаев."Эстония сейчас вышла с новой инициативой о конфискации российской собственности за рубежом. В самой Эстонии наших активом мало, откровенно говоря, по их оценкам - 20 миллионов (валюта не уточняется - ред.), есть оценка, что несколько больше, но это не принципиально, государственных активов здесь нет, - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "какие-либо правовые основания для того, чтобы осуществить такое решение, иссякли"."Поэтому с правовой точки зрения - это абсолютно бесперспективная инициатива", - добавил он.

https://ria.ru/20230113/posol-1844686121.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, эстония, в мире, таллин