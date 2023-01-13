Рейтинг@Mail.ru
Изменение УК позволит конфисковать имущество врагов, считает адвокат - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/konfiskat-1844704231.html
Изменение УК позволит конфисковать имущество врагов, считает адвокат
Изменение УК позволит конфисковать имущество врагов, считает адвокат - РИА Новости, 13.01.2023
Изменение УК позволит конфисковать имущество врагов, считает адвокат
Реализовать идею конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих родину, можно через модернизацию статьи УК РФ об экстремизме, считает адвокат Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:42
2023-01-13T17:57
общество
дмитрий аграновский
вячеслав володин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:1129:2341:2446_1920x0_80_0_0_a1701403fc83088b3d9a09483a5d6cb8.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реализовать идею конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих родину, можно через модернизацию статьи УК РФ об экстремизме, считает адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов". По его словам, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". При этом они "безбедно живут" за счет России, сдавая недвижимость в аренду, возмутился политик. "На мой взгляд, можно изменить статью 282 УК РФ (экстремизм), подумать о введении статей за саботаж и вредительство. Можно изучить советские нормы и взять оттуда полезное", - заявил адвокат Аграновский РИА Новости. По его мнению, Володин говорил не просто об уехавших россиянах, ведь люди часто уезжают, возвращаются, работают за границей, а именно о тех, кто занимается "враждебной деятельностью и позволяет себе скандальные заявления". "Наше законодательство нуждается в модернизации исходя из требований военного конфликта. Сейчас у нас законодательство абсолютно мирного времени, где все друг другу друзья. Такого нет нигде в мире, чтобы государства позволяли враждебно настроенным людям получать на своей территории доход, который можно использовать против страны", - пояснил Аграновский.
https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html
https://ria.ru/20230113/klishas-1844703715.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:910:2341:2666_1920x0_80_0_0_90aeea98374cac6326c4ac2239aeb41d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, дмитрий аграновский, вячеслав володин, россия
Общество, Дмитрий Аграновский, Вячеслав Володин, Россия
17:42 13.01.2023 (обновлено: 17:57 13.01.2023)
 
Изменение УК позволит конфисковать имущество врагов, считает адвокат

Адвокат Аграновский: конфискация имущества уехавших россиян возможна после изменения УК

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный кодекс
Уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Иллюстрация РИА Новости
Уголовный кодекс. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реализовать идею конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих родину, можно через модернизацию статьи УК РФ об экстремизме, считает адвокат Дмитрий Аграновский.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов".
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 15:40Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали идею о конфискации имущества у покинувших Россию
По его словам, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". При этом они "безбедно живут" за счет России, сдавая недвижимость в аренду, возмутился политик.
"На мой взгляд, можно изменить статью 282 УК РФ (экстремизм), подумать о введении статей за саботаж и вредительство. Можно изучить советские нормы и взять оттуда полезное", - заявил адвокат Аграновский РИА Новости.
По его мнению, Володин говорил не просто об уехавших россиянах, ведь люди часто уезжают, возвращаются, работают за границей, а именно о тех, кто занимается "враждебной деятельностью и позволяет себе скандальные заявления".
"Наше законодательство нуждается в модернизации исходя из требований военного конфликта. Сейчас у нас законодательство абсолютно мирного времени, где все друг другу друзья. Такого нет нигде в мире, чтобы государства позволяли враждебно настроенным людям получать на своей территории доход, который можно использовать против страны", - пояснил Аграновский.
Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 17:38
Клишас предложил СПЧ помощь по вопросам ответственности для "предателей"
 
ОбществоДмитрий АграновскийВячеслав ВолодинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала