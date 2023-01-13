https://ria.ru/20230113/konfiskat-1844704231.html

Изменение УК позволит конфисковать имущество врагов, считает адвокат

Изменение УК позволит конфисковать имущество врагов, считает адвокат - РИА Новости, 13.01.2023

Изменение УК позволит конфисковать имущество врагов, считает адвокат

Реализовать идею конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих родину, можно через модернизацию статьи УК РФ об экстремизме, считает адвокат Дмитрий... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:42

2023-01-13T17:42

2023-01-13T17:57

общество

дмитрий аграновский

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Реализовать идею конфискации имущества уехавших россиян, оскорбляющих родину, можно через модернизацию статьи УК РФ об экстремизме, считает адвокат Дмитрий Аграновский. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил добавить в Уголовный кодекс пункт о конфискации имущества в России в отношении уехавших граждан, "открыто поддерживающих нацистов". По его словам, в последнее время "некоторые наши сограждане считают возможным оскорблять Россию, ее жителей, солдат и офицеров, открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". При этом они "безбедно живут" за счет России, сдавая недвижимость в аренду, возмутился политик. "На мой взгляд, можно изменить статью 282 УК РФ (экстремизм), подумать о введении статей за саботаж и вредительство. Можно изучить советские нормы и взять оттуда полезное", - заявил адвокат Аграновский РИА Новости. По его мнению, Володин говорил не просто об уехавших россиянах, ведь люди часто уезжают, возвращаются, работают за границей, а именно о тех, кто занимается "враждебной деятельностью и позволяет себе скандальные заявления". "Наше законодательство нуждается в модернизации исходя из требований военного конфликта. Сейчас у нас законодательство абсолютно мирного времени, где все друг другу друзья. Такого нет нигде в мире, чтобы государства позволяли враждебно настроенным людям получать на своей территории доход, который можно использовать против страны", - пояснил Аграновский.

https://ria.ru/20230113/konfiskatsiya-1844659783.html

https://ria.ru/20230113/klishas-1844703715.html

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общество, дмитрий аграновский, вячеслав володин, россия