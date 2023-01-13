https://ria.ru/20230113/kompensatsii-1844633897.html

Путин поручил создать механизм выплаты компенсаций жертвам мошенников

Путин поручил создать механизм выплаты компенсаций жертвам мошенников - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил создать механизм выплаты компенсаций жертвам мошенников

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центральному банку рассмотреть возможность создания механизма выплат компенсации клиентам, пострадавшим от... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:35

2023-01-13T14:35

2023-01-13T15:41

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину и Центральному банку рассмотреть возможность создания механизма выплат компенсации клиентам, пострадавшим от действий мошенников, сообщила пресс-служба Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с Банком России рассмотреть вопрос о создании механизма выплаты банками и иными кредитными организациями компенсаций клиентам, денежные средства которых были похищены в результате мошеннических действий", — говорится в пресс-релизе.Доклад должен быть представлен до 1 июля 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава регулятора Эльвира Набиуллина.По данным ЦБ за девять месяцев прошлого года, онлайн- и телефонные вымогатели похитили у клиентов банков более десяти миллиардов рублей, что на 11 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.На сайте Банка России существует раздел с описанием уже известных схем, рекомендациями и советами для тех, кто уже стал жертвой аферы.

https://ria.ru/20221229/moshenniki-1842077386.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика