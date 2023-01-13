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МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай - РИА Новости, 13.01.2023
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МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай
МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай - РИА Новости, 13.01.2023
МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай
Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:44
2023-01-13T11:44
в мире
китай
пекин
сша
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя законопроект, запрещающий продавать Китаю нефть из стратегического резерва США. "Мы призываем соответствующих политиков США отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и идеологических предрассудков, правильно рассматривать Китай и китайско-американские отношения и сделать больше шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и сотрудничества между Китаем и США", - сказал дипломат. Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США. На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 член палаты, против - 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее.
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в мире, китай, пекин, сша
В мире, Китай, Пекин, США
11:44 13.01.2023
 
МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай

В МИД Китая призвали США прекратить запрет продажи резервной нефти в Китай

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя законопроект, запрещающий продавать Китаю нефть из стратегического резерва США.
"Мы призываем соответствующих политиков США отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и идеологических предрассудков, правильно рассматривать Китай и китайско-американские отношения и сделать больше шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и сотрудничества между Китаем и США", - сказал дипломат.
Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США. На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 член палаты, против - 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее.
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