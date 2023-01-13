https://ria.ru/20230113/kitay-1844579860.html

МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай

МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай - РИА Новости, 13.01.2023

МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай

Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:44

2023-01-13T11:44

2023-01-13T11:44

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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя законопроект, запрещающий продавать Китаю нефть из стратегического резерва США. "Мы призываем соответствующих политиков США отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и идеологических предрассудков, правильно рассматривать Китай и китайско-американские отношения и сделать больше шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и сотрудничества между Китаем и США", - сказал дипломат. Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США. На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 член палаты, против - 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее.

https://ria.ru/20230112/nato-1844322393.html

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пекин

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, пекин, сша