МИД КНР прокомментировал законопроект США о запрете продажи нефти в Китай
В МИД Китая призвали США прекратить запрет продажи резервной нефти в Китай
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь. Архивное фото
ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Китай призывает США отказаться от "игры с нулевой суммой", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя законопроект, запрещающий продавать Китаю нефть из стратегического резерва США.
"Мы призываем соответствующих политиков США отказаться от менталитета холодной войны, игры с нулевой суммой и идеологических предрассудков, правильно рассматривать Китай и китайско-американские отношения и сделать больше шагов, способствующих укреплению взаимного доверия и сотрудничества между Китаем и США", - сказал дипломат.
Палата представителей США одобрила в четверг законопроект о запрете продавать Китаю нефть из стратегического резерва США. На фоне рекордно низких объемов запаса нефти в национальном резерве за запрет продажи топлива из него Пекину выступили 331 член палаты, против - 97. Теперь законопроект должен быть рассмотрен и утвержден сенатом, в случае утверждения он поступит на подпись президенту. Аналитики в целом критично относятся к инициативе и прогнозируют, что контролируемый демократами сенат не поддержит ее.