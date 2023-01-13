Рейтинг@Mail.ru
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/kherson-1844693274.html
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области - РИА Новости, 13.01.2023
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области
Херсонская область испытывает кадровый голод, ставка делается на молодежь, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:01
2023-01-13T17:01
владимир сальдо
херсонская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:100:1337:852_1920x0_80_0_0_fd99e974468d6004f1a567cf2b949b8f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Херсонская область испытывает кадровый голод, ставка делается на молодежь, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Есть установка брать во власть местных, но их не хватает. Кадровый голод – это всегда была проблема, даже в мирное время", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, сегодня ставка делается на молодых. При этом много управленцев, желающих работать в Херсонской области, из Крыма, отметил Сальдо.
https://ria.ru/20221125/naznachenie-1834370615.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792978098_0:0:1337:1004_1920x0_80_0_0_e442db54b4a99c3fdc64e1ea7cbe5983.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир сальдо, херсонская область , политика
Владимир Сальдо, Херсонская область , Политика
17:01 13.01.2023
 
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области

Врио херсонского губернатора Сальдо заявил о кадровом голоде и ставке на молодежь

© Фото : @saldo_team / TelegramВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : @saldo_team / Telegram
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Херсонская область испытывает кадровый голод, ставка делается на молодежь, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Есть установка брать во власть местных, но их не хватает. Кадровый голод – это всегда была проблема, даже в мирное время", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, сегодня ставка делается на молодых. При этом много управленцев, желающих работать в Херсонской области, из Крыма, отметил Сальдо.
Андрей Алексеенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
25 ноября 2022, 21:43
Председателем правительства Херсонской области назначен Алексеенко
 
Владимир СальдоХерсонская областьПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала