https://ria.ru/20230113/kherson-1844693274.html

Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области

Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области - РИА Новости, 13.01.2023

Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области

Херсонская область испытывает кадровый голод, ставка делается на молодежь, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T17:01

2023-01-13T17:01

2023-01-13T17:01

владимир сальдо

херсонская область

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Херсонская область испытывает кадровый голод, ставка делается на молодежь, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Есть установка брать во власть местных, но их не хватает. Кадровый голод – это всегда была проблема, даже в мирное время", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, сегодня ставка делается на молодых. При этом много управленцев, желающих работать в Херсонской области, из Крыма, отметил Сальдо.

https://ria.ru/20221125/naznachenie-1834370615.html

херсонская область

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Кирилл Волков

владимир сальдо, херсонская область , политика