https://ria.ru/20230113/kherson-1844693274.html
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области - РИА Новости, 13.01.2023
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области
Херсонская область испытывает кадровый голод, ставка делается на молодежь, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T17:01
2023-01-13T17:01
2023-01-13T17:01
владимир сальдо
херсонская область
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Херсонская область испытывает кадровый голод, ставка делается на молодежь, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Есть установка брать во власть местных, но их не хватает. Кадровый голод – это всегда была проблема, даже в мирное время", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, сегодня ставка делается на молодых. При этом много управленцев, желающих работать в Херсонской области, из Крыма, отметил Сальдо.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир сальдо, херсонская область , политика
Владимир Сальдо, Херсонская область , Политика
Сальдо посетовал на кадровый голод в Херсонской области
Врио херсонского губернатора Сальдо заявил о кадровом голоде и ставке на молодежь
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Херсонская область испытывает кадровый голод, ставка делается на молодежь, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Есть установка брать во власть местных, но их не хватает. Кадровый голод – это всегда была проблема, даже в мирное время", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, сегодня ставка делается на молодых. При этом много управленцев, желающих работать в Херсонской области, из Крыма, отметил Сальдо.