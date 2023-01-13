https://ria.ru/20230113/kherson-1844675792.html

Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев

Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев - РИА Новости, 13.01.2023

Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, согласно последним данным соцопроса, 85% жителей области поддержали президента РФ в намерении... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:11

2023-01-13T16:11

2023-01-13T16:11

специальная военная операция на украине

россия

херсонская область

владимир сальдо

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, согласно последним данным соцопроса, 85% жителей области поддержали президента РФ в намерении навести порядок и достичь мира, 65% поддерживают спецоперацию. "Последние цифры, которые получил буквально сегодня – поддерживаете ли Вы президента РФ в его намерении навести порядок и установить мир в дальнейшем – 85%, и на вопрос о том, нужна ли для этого специальная военная операция – 65% считают, что без нее задача не решилась бы", – сказал Сальдо в эфире "Крым24". Сальдо не уточнил, как и когда проводился социологический опрос.

https://ria.ru/20230113/kherson-1844670991.html

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херсонская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, херсонская область , владимир сальдо, политика