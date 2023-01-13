https://ria.ru/20230113/kherson-1844675792.html
Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев
Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев - РИА Новости, 13.01.2023
Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, согласно последним данным соцопроса, 85% жителей области поддержали президента РФ в намерении... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:11
2023-01-13T16:11
2023-01-13T16:11
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, согласно последним данным соцопроса, 85% жителей области поддержали президента РФ в намерении навести порядок и достичь мира, 65% поддерживают спецоперацию. "Последние цифры, которые получил буквально сегодня – поддерживаете ли Вы президента РФ в его намерении навести порядок и установить мир в дальнейшем – 85%, и на вопрос о том, нужна ли для этого специальная военная операция – 65% считают, что без нее задача не решилась бы", – сказал Сальдо в эфире "Крым24". Сальдо не уточнил, как и когда проводился социологический опрос.
https://ria.ru/20230113/kherson-1844670991.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, херсонская область , владимир сальдо, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Политика
Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев
Сальдо: 85% жителей Херсонской области поддерживают президента Путина в достижении мира