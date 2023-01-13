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Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев - РИА Новости, 13.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/kherson-1844675792.html
Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев
Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев - РИА Новости, 13.01.2023
Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, согласно последним данным соцопроса, 85% жителей области поддержали президента РФ в намерении... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:11
2023-01-13T16:11
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
владимир сальдо
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, согласно последним данным соцопроса, 85% жителей области поддержали президента РФ в намерении навести порядок и достичь мира, 65% поддерживают спецоперацию. "Последние цифры, которые получил буквально сегодня – поддерживаете ли Вы президента РФ в его намерении навести порядок и установить мир в дальнейшем – 85%, и на вопрос о том, нужна ли для этого специальная военная операция – 65% считают, что без нее задача не решилась бы", – сказал Сальдо в эфире "Крым24". Сальдо не уточнил, как и когда проводился социологический опрос.
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россия, херсонская область , владимир сальдо, политика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Политика
16:11 13.01.2023
 
Сальдо заявил о поддержке Путина большинством херсонцев

Сальдо: 85% жителей Херсонской области поддерживают президента Путина в достижении мира

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что, согласно последним данным соцопроса, 85% жителей области поддержали президента РФ в намерении навести порядок и достичь мира, 65% поддерживают спецоперацию.
"Последние цифры, которые получил буквально сегодня – поддерживаете ли Вы президента РФ в его намерении навести порядок и установить мир в дальнейшем – 85%, и на вопрос о том, нужна ли для этого специальная военная операция – 65% считают, что без нее задача не решилась бы", – сказал Сальдо в эфире "Крым24".
Сальдо не уточнил, как и когда проводился социологический опрос.
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 16:01Специальная военная операция на Украине
Сальдо пообещал освободить Херсон от украинской оккупации
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВладимир СальдоПолитика
 
 
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