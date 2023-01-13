https://ria.ru/20230113/kherson-1844670991.html
Сальдо пообещал освободить Херсон от украинской оккупации
Сальдо пообещал освободить Херсон от украинской оккупации - РИА Новости, 13.01.2023
Сальдо пообещал освободить Херсон от украинской оккупации
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон оккупирован украинскими войсками временно, и пообещал, что город вернут. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:01
2023-01-13T16:01
2023-01-13T16:01
специальная военная операция на украине
безопасность
владимир сальдо
херсон
херсонская область
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон оккупирован украинскими войсками временно, и пообещал, что город вернут. "Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован. Это желание есть. И как говорит практика, если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернёмся", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". Сальдо допустил, что освобождение правобережной части области произойдет уже в этом году. "Я в это верю. Если я верю, то и многие люди верят. Мы, вероятно, в этом году вернемся и начнём восстановление инфраструктуры", - сказал Сальдо. Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.
https://ria.ru/20221109/kherson-1830355862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сальдо пообещал освободить Херсон от украинской оккупации
Сальдо назвал контроль Украины над Херсоном временным и пообещал вернуться в город
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Херсон оккупирован украинскими войсками временно, и пообещал, что город вернут.
"Основное желание вернуться в наш Херсон, который сейчас, подчеркиваю, временно оккупирован. Это желание есть. И как говорит практика, если ты чего-то хочешь, тебе поможет вся вселенная. Мы вернёмся", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
Сальдо допустил, что освобождение правобережной части области произойдет уже в этом году. "Я в это верю. Если я верю, то и многие люди верят. Мы, вероятно, в этом году вернемся и начнём восстановление инфраструктуры", - сказал Сальдо.
Правобережная часть Херсонской области, включая город Херсон, на данный момент находится под контролем украинских войск. В ноябре в администрации региона сообщили РИА Новости, что киевские власти довели Херсон до гуманитарной катастрофы, в городе нет электричества, воды и отопления.