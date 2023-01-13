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Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
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Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время
Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время - РИА Новости, 13.01.2023
Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время
Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, а название населенного пункта будет определено на конкурсных... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:51
2023-01-13T15:51
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
политика
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, а название населенного пункта будет определено на конкурсных началах, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что этот город будет рассчитан на 30 тысяч человек. "Сейчас работают все те, кто проектирует. Это инженеры, конструкторы, проектировщики, этим занимается правительство Российской Федерации… Первый камень будет заложен уже в ближайшее время. Это будет символическое событие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, уже есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие нового города, а также заинтересованность со стороны банков. Врио губернатора подчеркнул, что место, где построят город, является уникальным, и пообещал, что название будет определено на конкурсе. Сам же Сальдо считает, что город можно назвать Счастливцево в честь расположенного там одноименного приморского села. Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
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владимир сальдо, херсонская область , политика, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Политика, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
15:51 13.01.2023
 
Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время

Сальдо анонсировал скорую закладку первого камня нового города в Херсонской области

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке
Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости
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Военнослужащие подразделения инженерно-сапёрной бригады ВС РФ во время разминирования противотанковых мин на Арабатской стрелке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, а название населенного пункта будет определено на конкурсных началах, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что этот город будет рассчитан на 30 тысяч человек.
"Сейчас работают все те, кто проектирует. Это инженеры, конструкторы, проектировщики, этим занимается правительство Российской Федерации… Первый камень будет заложен уже в ближайшее время. Это будет символическое событие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, уже есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие нового города, а также заинтересованность со стороны банков.
Врио губернатора подчеркнул, что место, где построят город, является уникальным, и пообещал, что название будет определено на конкурсе. Сам же Сальдо считает, что город можно назвать Счастливцево в честь расположенного там одноименного приморского села.
Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.
Первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьПолитикаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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