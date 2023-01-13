https://ria.ru/20230113/kherson-1844666026.html

Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время

Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время - РИА Новости, 13.01.2023

Первый камень нового города в Херсонской области заложат в ближайшее время

Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, а название населенного пункта будет определено на конкурсных... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:51

2023-01-13T15:51

2023-01-13T15:51

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Первый камень нового города на Арабатской стрелке в Херсонской области заложат в ближайшее время, а название населенного пункта будет определено на конкурсных началах, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Ранее сообщалось, что этот город будет рассчитан на 30 тысяч человек. "Сейчас работают все те, кто проектирует. Это инженеры, конструкторы, проектировщики, этим занимается правительство Российской Федерации… Первый камень будет заложен уже в ближайшее время. Это будет символическое событие", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, уже есть инвесторы, готовые вкладывать деньги в развитие нового города, а также заинтересованность со стороны банков. Врио губернатора подчеркнул, что место, где построят город, является уникальным, и пообещал, что название будет определено на конкурсе. Сам же Сальдо считает, что город можно назвать Счастливцево в честь расположенного там одноименного приморского села. Арабатская стрелка - это протяженная коса длиной около 113 километров и шириной до 8 километров, которая отделяет залив Сиваш от Азовского моря. Южная часть стрелки относится к Республике Крым, северная – к Херсонской области.

https://ria.ru/20230107/kirienko-1843401760.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир сальдо, херсонская область , политика, россия, ситуация в днр и лнр