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В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии - РИА Новости, 13.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230113/kherson-1844654567.html
В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии
В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии - РИА Новости, 13.01.2023
В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии
Возведение фортификационной линии в Херсонской области во многом завершено, она обретает признаки современной оборонительной системы, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:29
2023-01-13T15:30
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
безопасность
ситуация в днр и лнр
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Возведение фортификационной линии в Херсонской области во многом завершено, она обретает признаки современной оборонительной системы, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Эта работа уже во многом очень сделана. Она обретает признаки современной фортификационной системы", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в регионе возводятся фортификационные сооружения и военная инфраструктура, которая будет размещаться на постоянной основе.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html
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владимир сальдо, херсонская область , безопасность, ситуация в днр и лнр, россия
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Безопасность, Ситуация в ДНР и ЛНР, Россия
15:29 13.01.2023 (обновлено: 15:30 13.01.2023)
 
В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии

Сальдо: возведение фортификационной линии в Херсонской области во многом завершили

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в медиабанкБоевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции
Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня Ураган в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня "Ураган" в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Возведение фортификационной линии в Херсонской области во многом завершено, она обретает признаки современной оборонительной системы, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Эта работа уже во многом очень сделана. Она обретает признаки современной фортификационной системы", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24".
По его словам, в регионе возводятся фортификационные сооружения и военная инфраструктура, которая будет размещаться на постоянной основе.
Украинские военные с гаубицей M777 в Херсонской области. 9 января 2023 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 13:53Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьБезопасностьСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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