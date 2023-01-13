https://ria.ru/20230113/kherson-1844654567.html

В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии

В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии - РИА Новости, 13.01.2023

В Херсонской области завершают возведение фортификационной линии

Возведение фортификационной линии в Херсонской области во многом завершено, она обретает признаки современной оборонительной системы, сообщил врио губернатора... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:29

2023-01-13T15:29

2023-01-13T15:30

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

безопасность

ситуация в днр и лнр

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв – РИА Новости. Возведение фортификационной линии в Херсонской области во многом завершено, она обретает признаки современной оборонительной системы, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Эта работа уже во многом очень сделана. Она обретает признаки современной фортификационной системы", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Крым 24". По его словам, в регионе возводятся фортификационные сооружения и военная инфраструктура, которая будет размещаться на постоянной основе.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844621280.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир сальдо, херсонская область , безопасность, ситуация в днр и лнр, россия