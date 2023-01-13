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Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия
Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия - РИА Новости, 13.01.2023
Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия
Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский по итогам встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Ганы Овусу Африйие Акото... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:23
2023-01-13T12:23
2023-01-13T12:23
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гана
дмитрий кулеба
африка
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский по итогам встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Ганы Овусу Африйие Акото сообщил, что обсуждалось создание совместного украино-африканского проекта в сфере логистической кооперации, в частности хаба для хранения продовольствия. Республика Гана - третья страна, которую посетила делегация минагрополитики Украины в рамках официального визита в страны Африки. "Углубление сотрудничества в области сельского хозяйства и расширение международных торгово-экономических отношений обсудили Николай Сольский с Овуса Африйие Акото. Стороны также рассмотрели вопрос о создании совместного проекта – логистического хаба для хранения продовольствия", - говорится в сообщении на сайте минагрополитики Украины. В ведомстве отметили, что такой хаб позволит хранить качественное зерно, будет способствовать стабилизации ценовой политики на продовольствие, а также будет влиять на "прогнозированность сбыта". Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство намерено развивать дипломатические отношения со странами Африки и Ближнего Востока.
https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html
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украина, гана, дмитрий кулеба, африка, в мире
Украина, Гана, Дмитрий Кулеба, Африка, В мире
Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия
Минагропрод: Украина и Гана создадут логистический хаб для хранения продовольствия