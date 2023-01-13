https://ria.ru/20230113/khab-1844593311.html

Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия

Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия - РИА Новости, 13.01.2023

Украина и Гана хотят создать логистический хаб для хранения продовольствия

Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский по итогам встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Ганы Овусу Африйие Акото... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:23

2023-01-13T12:23

2023-01-13T12:23

украина

гана

дмитрий кулеба

африка

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0e/1579756950_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9457658a708dabbbfe879f034bb1b5bf.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министр агрополитики и продовольствия Украины Николай Сольский по итогам встречи с министром сельского хозяйства и продовольствия Ганы Овусу Африйие Акото сообщил, что обсуждалось создание совместного украино-африканского проекта в сфере логистической кооперации, в частности хаба для хранения продовольствия. Республика Гана - третья страна, которую посетила делегация минагрополитики Украины в рамках официального визита в страны Африки. "Углубление сотрудничества в области сельского хозяйства и расширение международных торгово-экономических отношений обсудили Николай Сольский с Овуса Африйие Акото. Стороны также рассмотрели вопрос о создании совместного проекта – логистического хаба для хранения продовольствия", - говорится в сообщении на сайте минагрополитики Украины. В ведомстве отметили, что такой хаб позволит хранить качественное зерно, будет способствовать стабилизации ценовой политики на продовольствие, а также будет влиять на "прогнозированность сбыта". Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что правительство намерено развивать дипломатические отношения со странами Африки и Ближнего Востока.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844438168.html

украина

гана

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, гана, дмитрий кулеба, африка, в мире