https://ria.ru/20230113/karakorum-1844628274.html

Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум

Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум - РИА Новости, 13.01.2023

Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум

Великий государственный хурал (парламент) Монголии проголосовал за решение восстановить древнюю столицу Монгольской империи город Каракорум, сообщает... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:17

2023-01-13T14:17

2023-01-13T14:17

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монголия

улан-батор

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УЛАН-БАТОР, 13 янв - РИА Новости. Великий государственный хурал (парламент) Монголии проголосовал за решение восстановить древнюю столицу Монгольской империи город Каракорум, сообщает официальный сайт парламента. Решение поддержали большинство депутатов. С инициативой восстановить древнюю столицу в декабре выступил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Власти страны планируют разработать генеральный план развития города. Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее. С подобной инициативой выступил в свое время бывший президент Цахиагийн Элбэгдорж. В 2020 году в документ о долгосрочной политике развития Монголии "Видение-2050" было включено предложение "выбрать место новой столицы в Орхонской долине". На настоящий момент население Улан-Батора составляет около 1,4 миллиона человек, что составляет более 40% населения страны. Это порождает дисбаланс в развитии страны, проблемы с экологией, жильем и транспортом,

https://ria.ru/20221227/ulan-bator-1841565397.html

https://ria.ru/20221001/mongoliya-1820830159.html

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улан-батор

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, монголия, улан-батор