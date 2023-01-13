Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум
Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу империи город Каракорум
Национальный парк "Монголия 13 века". Архивное фото
УЛАН-БАТОР, 13 янв - РИА Новости. Великий государственный хурал (парламент) Монголии проголосовал за решение восстановить древнюю столицу Монгольской империи город Каракорум, сообщает официальный сайт парламента.
Решение поддержали большинство депутатов. С инициативой восстановить древнюю столицу в декабре выступил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
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Власти страны планируют разработать генеральный план развития города.
Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее. С подобной инициативой выступил в свое время бывший президент Цахиагийн Элбэгдорж. В 2020 году в документ о долгосрочной политике развития Монголии "Видение-2050" было включено предложение "выбрать место новой столицы в Орхонской долине".
На настоящий момент население Улан-Батора составляет около 1,4 миллиона человек, что составляет более 40% населения страны. Это порождает дисбаланс в развитии страны, проблемы с экологией, жильем и транспортом,
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