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Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум - РИА Новости, 13.01.2023
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Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум
Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум - РИА Новости, 13.01.2023
Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум
Великий государственный хурал (парламент) Монголии проголосовал за решение восстановить древнюю столицу Монгольской империи город Каракорум, сообщает... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:17
2023-01-13T14:17
в мире
монголия
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УЛАН-БАТОР, 13 янв - РИА Новости. Великий государственный хурал (парламент) Монголии проголосовал за решение восстановить древнюю столицу Монгольской империи город Каракорум, сообщает официальный сайт парламента. Решение поддержали большинство депутатов. С инициативой восстановить древнюю столицу в декабре выступил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Власти страны планируют разработать генеральный план развития города. Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее. С подобной инициативой выступил в свое время бывший президент Цахиагийн Элбэгдорж. В 2020 году в документ о долгосрочной политике развития Монголии "Видение-2050" было включено предложение "выбрать место новой столицы в Орхонской долине". На настоящий момент население Улан-Батора составляет около 1,4 миллиона человек, что составляет более 40% населения страны. Это порождает дисбаланс в развитии страны, проблемы с экологией, жильем и транспортом,
https://ria.ru/20221227/ulan-bator-1841565397.html
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в мире, монголия, улан-батор
В мире, Монголия, Улан-Батор
14:17 13.01.2023
 
Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу Каракорум

Парламент Монголии утвердил решение восстановить древнюю столицу империи город Каракорум

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкНациональный парк "Монголия 13 века"
Национальный парк Монголия 13 века - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Национальный парк "Монголия 13 века". Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-БАТОР, 13 янв - РИА Новости. Великий государственный хурал (парламент) Монголии проголосовал за решение восстановить древнюю столицу Монгольской империи город Каракорум, сообщает официальный сайт парламента.
Решение поддержали большинство депутатов. С инициативой восстановить древнюю столицу в декабре выступил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
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Власти страны планируют разработать генеральный план развития города.
Каракорум был столицей Монгольской империи в 1235 – 1260 годы в эпоху ее расцвета, когда в нее входили территории от Японского моря до Восточной Европы. В настоящее время на месте города находится музей истории Каракорума, который был открыт в 2011 году. Культурный ландшафт долины реки Орхон, окружающей город, является культурным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В последние десятилетия также звучали предложения о переносе столицы в Каракорум из Улан-Батора, который расположен примерно в 350 километрах восточнее. С подобной инициативой выступил в свое время бывший президент Цахиагийн Элбэгдорж. В 2020 году в документ о долгосрочной политике развития Монголии "Видение-2050" было включено предложение "выбрать место новой столицы в Орхонской долине".
На настоящий момент население Улан-Батора составляет около 1,4 миллиона человек, что составляет более 40% населения страны. Это порождает дисбаланс в развитии страны, проблемы с экологией, жильем и транспортом,
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