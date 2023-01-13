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Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей - РИА Новости, 13.01.2023
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Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей
Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей - РИА Новости, 13.01.2023
Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей
Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T15:00
2023-01-13T15:00
политика
владимир путин
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
генеральная прокуратура рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных преступлениях, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и ФСИН России принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности "Ажур" в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2023 года, ответственными за исполнение назначены министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор ФСИН Аркадий Гостев. В декабре прошедшего года в МВД России сообщили, что запретили использовать средства ограничения подвижности "Ажур" к фигурантам экономических дел, женщинам и подросткам. Соответствующее заявление было сделано после заседания СПЧ, когда член совета Ева Меркачева на встрече с президентом подняла вопрос применения так называемых "кандалов" к фигурантам экономических дел. Путин в ответ на ее вопросы заявил, что такая практика будет прекращена. Согласно информации из открытых источников, средство ограничения подвижности "Ажур" представляет собой наручники, которые надеваются как на ноги, так и на руки. Между ними находится цепь.
https://ria.ru/20221208/naruchniki-1837218810.html
https://ria.ru/20230113/putin-1844637540.html
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политика, владимир путин, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)
Политика, Владимир Путин, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Генеральная прокуратура РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Следственный комитет России (СК РФ)
15:00 13.01.2023
 
Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей

Путин поручил до 1 мая принять меры для недопущения наручников в отношении женщин и детей

© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных преступлениях, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и ФСИН России принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности "Ажур" в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений", - говорится в сообщении.
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 08.12.2022
8 декабря 2022, 14:38
На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы"
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2023 года, ответственными за исполнение назначены министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор ФСИН Аркадий Гостев.
В декабре прошедшего года в МВД России сообщили, что запретили использовать средства ограничения подвижности "Ажур" к фигурантам экономических дел, женщинам и подросткам. Соответствующее заявление было сделано после заседания СПЧ, когда член совета Ева Меркачева на встрече с президентом подняла вопрос применения так называемых "кандалов" к фигурантам экономических дел. Путин в ответ на ее вопросы заявил, что такая практика будет прекращена.
Согласно информации из открытых источников, средство ограничения подвижности "Ажур" представляет собой наручники, которые надеваются как на ноги, так и на руки. Между ними находится цепь.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 14:43
Путин поручил изучить практику заключения женщин, имеющих малолетних детей
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Генеральная прокуратура РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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