Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей
Путин поручил до 1 мая принять меры для недопущения наручников в отношении женщин и детей
© AP Photo / Seth WenigПолицейский держит в руках наручники
© AP Photo / Seth Wenig
Полицейский держит в руках наручники. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных преступлениях, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и ФСИН России принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности "Ажур" в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений", - говорится в сообщении.
8 декабря 2022, 14:38На фигурантов экономических дел запретили надевать "кандалы"
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2023 года, ответственными за исполнение назначены министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор ФСИН Аркадий Гостев.
В декабре прошедшего года в МВД России сообщили, что запретили использовать средства ограничения подвижности "Ажур" к фигурантам экономических дел, женщинам и подросткам. Соответствующее заявление было сделано после заседания СПЧ, когда член совета Ева Меркачева на встрече с президентом подняла вопрос применения так называемых "кандалов" к фигурантам экономических дел. Путин в ответ на ее вопросы заявил, что такая практика будет прекращена.
Согласно информации из открытых источников, средство ограничения подвижности "Ажур" представляет собой наручники, которые надеваются как на ноги, так и на руки. Между ними находится цепь.