https://ria.ru/20230113/kandaly-1844643199.html

Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей

Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей - РИА Новости, 13.01.2023

Путин поручил принять меры для недопущения наручников против женщин и детей

Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T15:00

2023-01-13T15:00

2023-01-13T15:00

политика

владимир путин

россия

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

генеральная прокуратура рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 мая принять меры по недопущению применения наручников в отношении женщин, детей и обвиняемых в ненасильственных преступлениях, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "МВД России совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следственным комитетом Российской Федерации и ФСИН России принять меры по недопущению применения специальных средств ограничения подвижности "Ажур" в отношении женщин, несовершеннолетних, а также лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении ненасильственных преступлений", - говорится в сообщении. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 мая 2023 года, ответственными за исполнение назначены министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава Генпрокуратуры Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и директор ФСИН Аркадий Гостев. В декабре прошедшего года в МВД России сообщили, что запретили использовать средства ограничения подвижности "Ажур" к фигурантам экономических дел, женщинам и подросткам. Соответствующее заявление было сделано после заседания СПЧ, когда член совета Ева Меркачева на встрече с президентом подняла вопрос применения так называемых "кандалов" к фигурантам экономических дел. Путин в ответ на ее вопросы заявил, что такая практика будет прекращена. Согласно информации из открытых источников, средство ограничения подвижности "Ажур" представляет собой наручники, которые надеваются как на ноги, так и на руки. Между ними находится цепь.

https://ria.ru/20221208/naruchniki-1837218810.html

https://ria.ru/20230113/putin-1844637540.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), генеральная прокуратура рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф)