https://ria.ru/20230113/kadry-1844715554.html
Подготовка кадров для семеноводческого центра на Ставрополье займет 5 лет
Подготовка кадров для семеноводческого центра на Ставрополье займет 5 лет - РИА Новости, 13.01.2023
Подготовка кадров для семеноводческого центра на Ставрополье займет 5 лет
Создание семеноводческого центра в Ставропольском крае затянется из-за отсутствия кадров и родительских форм семян, заявил губернатор Владимир Владимиров. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:13
2023-01-13T18:13
2023-01-13T18:13
ставропольский край
владимир владимиров
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Создание семеноводческого центра в Ставропольском крае затянется из-за отсутствия кадров и родительских форм семян, заявил губернатор Владимир Владимиров. "В течение года мы его создаём, мы уже примерно посчитали затраты, там порядка 4 миллиардов рублей. Тут вопрос не в стройке. Мы столкнулись с тем, что кадров нет и, к сожалению, родительские формы… для этих семян были вывезены в начале 90-х годов... Нам надо очень быстро постараться создать чистые формы для возможности дальнейшей гибридизации по нашим семенам", - сказал губернатор журналистам. Он отметил, что сорта, по словам ученых, выводятся на "чистой форме" от 15 до 30 лет. "У нас нет чистых форм. Чтобы ускорить сроки, нужно все это оцифровать. У нас нет сегодня людей, этих специалистов... Поэтому центр мы в этом году создадим, а кадры будем в течение 5 лет набирать", - подчеркнул глава региона. Владимиров добавил, что для решения проблемы привлекается в том числе бизнес из-за рубежа.
https://ria.ru/20221110/zemli-1830463577.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир владимиров, ставропольский край
Ставропольский край, Владимир Владимиров, Ставропольский край
ПЯТИГОРСК, 13 янв - РИА Новости. Создание семеноводческого центра в Ставропольском крае затянется из-за отсутствия кадров и родительских форм семян, заявил губернатор Владимир Владимиров.
"В течение года мы его создаём, мы уже примерно посчитали затраты, там порядка 4 миллиардов рублей. Тут вопрос не в стройке. Мы столкнулись с тем, что кадров нет и, к сожалению, родительские формы… для этих семян были вывезены в начале 90-х годов... Нам надо очень быстро постараться создать чистые формы для возможности дальнейшей гибридизации по нашим семенам", - сказал губернатор
журналистам.
Он отметил, что сорта, по словам ученых, выводятся на "чистой форме" от 15 до 30 лет. "У нас нет чистых форм. Чтобы ускорить сроки, нужно все это оцифровать. У нас нет сегодня людей, этих специалистов... Поэтому центр мы в этом году создадим, а кадры будем в течение 5 лет набирать", - подчеркнул глава региона.
Владимиров добавил, что для решения проблемы привлекается в том числе бизнес из-за рубежа.