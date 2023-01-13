https://ria.ru/20230113/izrail-1844676757.html

Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах

Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах - РИА Новости, 13.01.2023

Израиль передаст Украине технологии оповещения о ракетах и дронах

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что есть договоренность с израильской стороной о передаче Киеву технологий оповещения о ракетах и... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:12

2023-01-13T16:12

2023-01-13T16:12

специальная военная операция на украине

в мире

бени ганц

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что есть договоренность с израильской стороной о передаче Киеву технологий оповещения о ракетах и беспилотниках. В октябре министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с Яиром Лапидом, тогда занимавшим пост премьер-министра Израиля, о предоставлении военной помощи, в частности систем противовоздушной и противоракетной обороны. "Продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах. То есть, эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", - приводит слова Корничука издание "Укринформ". Ранее глава минобороны Израиля Бени Ганц заявил на встрече с послами стран ЕС, что Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений, несмотря на то, что еврейское государство продолжает поддерживать Киев через гуманитарную помощь. Кроме того, Ганц пообещал, что Израиль поможет Украине в разработке систем раннего гражданского оповещения об обстрелах, для чего еврейское государство запросило у украинцев информацию о потребностях в средствах ПВО. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230113/pomosch-1844610183.html

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844670810.html

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в мире, бени ганц, дмитрий кулеба, израиль, украина, евросоюз, нато, россия, яир лапид (министр иностранных дел израиля)