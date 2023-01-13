https://ria.ru/20230113/izolyatsiya-1844599119.html

ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19

ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023

ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19

Ведущий специалист программы Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз назвала желательные сроки изоляции для пациентов с... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T12:39

2023-01-13T12:39

2023-01-13T13:41

распространение коронавируса

воз

в мире

женева (город)

здоровье - общество

оон

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости. Ведущий специалист программы Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз назвала желательные сроки изоляции для пациентов с симптомами коронавируса.Несколькими днями ранее глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество зарегистрированных смертей, связанных с коронавирусом, занижено из-за Китая.МИД КНР, в свою очередь, отметил, что "Пекин всегда делился соответствующей информацией и данными со всеми сторонами на основании законов и в соответствии с принципами своевременности, открытости и прозрачности".По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире зарегистрировано более 659 миллионов подтвержденных случаев коронавируса и более 6,6 миллиона смертей.На прошлой неделе эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что обнаруженный в конце 2022 года подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 "кракен" — самый трансмиссивный из уже известных. На фоне его распространения ВОЗ ожидает роста числа заражений COVID-19 по всему миру.По словам ученых, в настоящее время нет данных о том, что новый штамм имеет особую тяжесть заболевания, однако его признали более заразным.Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили первый случай заражения "кракеном". При этом наиболее распространенным в стране остается вариант "омикрона" ВА.5, уточнили в ведомстве.

https://radiosputnik.ria.ru/20230113/kraken-1844534052.html

https://ria.ru/20230112/kraken-1844495214.html

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воз, в мире, женева (город), здоровье - общество, оон, коронавирус covid-19