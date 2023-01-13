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ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230113/izolyatsiya-1844599119.html
ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19
ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19 - РИА Новости, 13.01.2023
ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19
Ведущий специалист программы Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз назвала желательные сроки изоляции для пациентов с... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T12:39
2023-01-13T13:41
распространение коронавируса
воз
в мире
женева (город)
здоровье - общество
оон
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости. Ведущий специалист программы Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз назвала желательные сроки изоляции для пациентов с симптомами коронавируса.Несколькими днями ранее глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество зарегистрированных смертей, связанных с коронавирусом, занижено из-за Китая.МИД КНР, в свою очередь, отметил, что "Пекин всегда делился соответствующей информацией и данными со всеми сторонами на основании законов и в соответствии с принципами своевременности, открытости и прозрачности".По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире зарегистрировано более 659 миллионов подтвержденных случаев коронавируса и более 6,6 миллиона смертей.На прошлой неделе эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что обнаруженный в конце 2022 года подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 "кракен" — самый трансмиссивный из уже известных. На фоне его распространения ВОЗ ожидает роста числа заражений COVID-19 по всему миру.По словам ученых, в настоящее время нет данных о том, что новый штамм имеет особую тяжесть заболевания, однако его признали более заразным.Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили первый случай заражения "кракеном". При этом наиболее распространенным в стране остается вариант "омикрона" ВА.5, уточнили в ведомстве.
https://radiosputnik.ria.ru/20230113/kraken-1844534052.html
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воз, в мире, женева (город), здоровье - общество, оон, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, ВОЗ, В мире, Женева (город), Здоровье - Общество, ООН, Коронавирус COVID-19
12:39 13.01.2023 (обновлено: 13:41 13.01.2023)
 
ВОЗ рекомендовала десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19

В ВОЗ рекомендовали десятидневную изоляцию для людей с симптомами коронавируса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Всемирной организации здравоохранения. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 13 янв — РИА Новости. Ведущий специалист программы Всемирной организации здравоохранения по реагированию на COVID-19 Джанет Диаз назвала желательные сроки изоляции для пациентов с симптомами коронавируса.

"ВОЗ рекомендует десятидневную изоляцию для людей с симптомами COVID-19 и пять дней для тех, у кого нет симптомов", — подчеркнула она на брифинге ООН в Женеве.

Несколькими днями ранее глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество зарегистрированных смертей, связанных с коронавирусом, занижено из-за Китая.
МИД КНР, в свою очередь, отметил, что "Пекин всегда делился соответствующей информацией и данными со всеми сторонами на основании законов и в соответствии с принципами своевременности, открытости и прозрачности".
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По данным ВОЗ, по состоянию на 8 января 2023 года во всем мире зарегистрировано более 659 миллионов подтвержденных случаев коронавируса и более 6,6 миллиона смертей.
На прошлой неделе эксперт организации Мария ван Керкхове заявила, что обнаруженный в конце 2022 года подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 "кракен" — самый трансмиссивный из уже известных. На фоне его распространения ВОЗ ожидает роста числа заражений COVID-19 по всему миру.
По словам ученых, в настоящее время нет данных о том, что новый штамм имеет особую тяжесть заболевания, однако его признали более заразным.
Накануне в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили первый случай заражения "кракеном". При этом наиболее распространенным в стране остается вариант "омикрона" ВА.5, уточнили в ведомстве.
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