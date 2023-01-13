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Испания примет более 220 украинских военных для обучения - РИА Новости, 13.01.2023
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Испания примет более 220 украинских военных для обучения
Испания примет более 220 украинских военных для обучения - РИА Новости, 13.01.2023
Испания примет более 220 украинских военных для обучения
Испания в четверг вечером примет более 220 украинских военнослужащих, которые пройдут обучение, сообщило правительство. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T00:02
2023-01-13T00:02
в мире
маргарита роблес
сергей лавров
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
испания
нато
украина
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Испания в четверг вечером примет более 220 украинских военнослужащих, которые пройдут обучение, сообщило правительство. Отмечается, что из общего числа прибывших в страну украинских военнослужащих около 200, в основном мобилизованные гражданские лица без опыта военной службы, примут участие в модуле базовой боевой подготовки на базе пехотной академии в Толедо. Остальные 20 украинцев пройдут базовый курс в зенитно-артиллерийском полку на военной базе Эль-Коперо (провинция Севилья), чтобы ознакомиться с зенитной системой Hawk, шесть пусковых установок которой Испания передала Украине. В конце декабря министерство обороны Испании сообщило, что планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, маргарита роблес, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), испания, нато, украина, россия
В мире, Маргарита Роблес, Сергей Лавров, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Испания, НАТО, Украина, Россия
00:02 13.01.2023
 
Испания примет более 220 украинских военных для обучения

Испания примет более 220 украинских военнослужащих, которые пройдут обучение

© Фото : Офис президента УкраиныВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : Офис президента Украины
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Испания в четверг вечером примет более 220 украинских военнослужащих, которые пройдут обучение, сообщило правительство.
"Министр обороны Маргарита Роблес на авиабазе Торрехон примет 225 украинских солдат и комбатантов, которые пройдут подготовку в Испании в течение следующих нескольких недель", - говорится в заявлении.
Отмечается, что из общего числа прибывших в страну украинских военнослужащих около 200, в основном мобилизованные гражданские лица без опыта военной службы, примут участие в модуле базовой боевой подготовки на базе пехотной академии в Толедо.
Остальные 20 украинцев пройдут базовый курс в зенитно-артиллерийском полку на военной базе Эль-Коперо (провинция Севилья), чтобы ознакомиться с зенитной системой Hawk, шесть пусковых установок которой Испания передала Украине.
В конце декабря министерство обороны Испании сообщило, что планирует проводить обучение около 2,4 тысячи украинских военных в год.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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7 декабря 2022, 19:28Специальная военная операция на Украине
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В миреМаргарита РоблесСергей ЛавровДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ИспанияНАТОУкраинаРоссия
 
 
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