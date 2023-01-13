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В ЕС назвали сроки интеграции Молдавии в союз - РИА Новости, 13.01.2023
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В ЕС назвали сроки интеграции Молдавии в союз
В ЕС назвали сроки интеграции Молдавии в союз - РИА Новости, 13.01.2023
В ЕС назвали сроки интеграции Молдавии в союз
Процесс присоединения Молдавии к Евросоюзу займет несколько лет и будет зависеть не только от адаптации законодательства к европейским нормам, но и от того, как РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:51
2023-01-13T18:51
в мире
молдавия
брюссель
кишинев
евросоюз
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КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Процесс присоединения Молдавии к Евросоюзу займет несколько лет и будет зависеть не только от адаптации законодательства к европейским нормам, но и от того, как эти законы будут работать, заявил в пятницу глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. "Процесс интеграции Молдавии в Евросоюз займет несколько лет. Гармонизация законодательства не означает просто копирование текста законодательства ЕС в правовое поле Молдавии", - заявил Мажейкс во время презентации руководства по практике гармонизации законодательства как ключевого элемента процесса европейской интеграции. Он отметил, что гармонизация законодательства представляет собой структурированный процесс, который заключается в разработке, планировании и принятии нормативных актов. При этом важно, чтобы в Молдавии не принимали законы, противоречащее законодательству ЕС. По словам Мажейкса, перед Молдавией сейчас стоит непростая задача, поскольку процесс интеграции не заканчивается с утверждением законодательства. В 2023 году Европейский Союз оценит соответствие законодательства Молдавии европейскому и проанализирует не только законодательные акты, но и то, как они работают. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830784078.html
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в мире, молдавия, брюссель, кишинев, евросоюз
В мире, Молдавия, Брюссель, Кишинев, Евросоюз
18:51 13.01.2023
 
В ЕС назвали сроки интеграции Молдавии в союз

Глава делегации ЕС в Кишиневе заявил, что процесс интеграции Молдавии займет несколько лет

© Sputnik / Anatolii KiriakФлаги ЕС и Молдавии
Флаги ЕС и Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Флаги ЕС и Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Процесс присоединения Молдавии к Евросоюзу займет несколько лет и будет зависеть не только от адаптации законодательства к европейским нормам, но и от того, как эти законы будут работать, заявил в пятницу глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс.
"Процесс интеграции Молдавии в Евросоюз займет несколько лет. Гармонизация законодательства не означает просто копирование текста законодательства ЕС в правовое поле Молдавии", - заявил Мажейкс во время презентации руководства по практике гармонизации законодательства как ключевого элемента процесса европейской интеграции.
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Он отметил, что гармонизация законодательства представляет собой структурированный процесс, который заключается в разработке, планировании и принятии нормативных актов. При этом важно, чтобы в Молдавии не принимали законы, противоречащее законодательству ЕС.
По словам Мажейкса, перед Молдавией сейчас стоит непростая задача, поскольку процесс интеграции не заканчивается с утверждением законодательства. В 2023 году Европейский Союз оценит соответствие законодательства Молдавии европейскому и проанализирует не только законодательные акты, но и то, как они работают.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.
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