https://ria.ru/20230113/integratsiya-1844725376.html

В ЕС назвали сроки интеграции Молдавии в союз

В ЕС назвали сроки интеграции Молдавии в союз - РИА Новости, 13.01.2023

В ЕС назвали сроки интеграции Молдавии в союз

Процесс присоединения Молдавии к Евросоюзу займет несколько лет и будет зависеть не только от адаптации законодательства к европейским нормам, но и от того, как РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:51

2023-01-13T18:51

2023-01-13T18:51

в мире

молдавия

брюссель

кишинев

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797111940_0:139:1353:900_1920x0_80_0_0_366c1af437f3fd6600fdd9aea8aed901.jpg

КИШИНЕВ, 13 янв - РИА Новости. Процесс присоединения Молдавии к Евросоюзу займет несколько лет и будет зависеть не только от адаптации законодательства к европейским нормам, но и от того, как эти законы будут работать, заявил в пятницу глава делегации ЕС в Кишиневе Янис Мажейкс. "Процесс интеграции Молдавии в Евросоюз займет несколько лет. Гармонизация законодательства не означает просто копирование текста законодательства ЕС в правовое поле Молдавии", - заявил Мажейкс во время презентации руководства по практике гармонизации законодательства как ключевого элемента процесса европейской интеграции. Он отметил, что гармонизация законодательства представляет собой структурированный процесс, который заключается в разработке, планировании и принятии нормативных актов. При этом важно, чтобы в Молдавии не принимали законы, противоречащее законодательству ЕС. По словам Мажейкса, перед Молдавией сейчас стоит непростая задача, поскольку процесс интеграции не заканчивается с утверждением законодательства. В 2023 году Европейский Союз оценит соответствие законодательства Молдавии европейскому и проанализирует не только законодательные акты, но и то, как они работают. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившее за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.

https://ria.ru/20221111/moldaviya-1830784078.html

https://ria.ru/20230110/es-1843987793.html

молдавия

брюссель

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, брюссель, кишинев, евросоюз