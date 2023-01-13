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Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого* - РИА Новости, 13.01.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230113/inoagent-1844762810.html
Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого*
Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого* - РИА Новости, 13.01.2023
Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого*
Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыкального критика Артемия Троицкого*. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:27
2023-01-13T21:54
культура
артемий троицкий
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыкального критика Артемия Троицкого*."Троицкий Артемий Кивович*", - следует из соответствующего перечня ведомства.* Признан физлицом-иноагентом
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артемий троицкий, россия
Культура, Артемий Троицкий, Россия
21:27 13.01.2023 (обновлено: 21:54 13.01.2023)
 
Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого*

Минюст России внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого*

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкАртемий Троицкий*
Артемий Троицкий* - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Артемий Троицкий*. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыкального критика Артемия Троицкого*.
"Троицкий Артемий Кивович*", - следует из соответствующего перечня ведомства.
* Признан физлицом-иноагентом
Актер Артур Смольянинов* - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 21:15Культура
Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*
 
КультураАртемий ТроицкийРоссия
 
 
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