https://ria.ru/20230113/inoagent-1844762810.html
Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого*
Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого* - РИА Новости, 13.01.2023
Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого*
Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыкального критика Артемия Троицкого*. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:27
2023-01-13T21:27
2023-01-13T21:54
культура
артемий троицкий
россия
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Министерство юстиции РФ включило в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента, музыкального критика Артемия Троицкого*."Троицкий Артемий Кивович*", - следует из соответствующего перечня ведомства.* Признан физлицом-иноагентом
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артемий троицкий, россия
Культура, Артемий Троицкий, Россия
21:27 13.01.2023 (обновлено: 21:54 13.01.2023)
Минюст внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого*
Минюст России внес в реестр иноагентов музыкального критика Троицкого*