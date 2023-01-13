https://ria.ru/20230113/inoagent-1844761333.html
Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*
Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова* - РИА Новости, 13.01.2023
Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*
Министерство юстиции включило актера Артура Смольянинова* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T21:15
2023-01-13T21:15
2023-01-13T22:07
культура
министерство юстиции рф (минюст россии)
артур смольянинов
александр бастрыкин
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство юстиции включило актера Артура Смольянинова* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.Минюст также внес в реестр иноагентов музыкального критика Артемия Троицкого*.Кроме того, в список юридических лиц, выполняющих функции иноагента, попало общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*, учрежденное Михаилом Зыгарем**. Его признали иностранным агентом в октябре.В начале января Смольянинов* сделал резонансные заявления в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в России). В частности, актер говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста.Смольянинов* — актер театра и кино. Наиболее известен по ролям в фильмах "9 рота", "Елки", "Калашников", сериалах "За час до рассвета" и "Убойная сила".* Признан физлицом-иноагентом.** СМИ, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843636875.html
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министерство юстиции рф (минюст россии), артур смольянинов, александр бастрыкин, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Культура, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Артур Смольянинов, Александр Бастрыкин, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
21:15 13.01.2023 (обновлено: 22:07 13.01.2023)
Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*
Минюст России включил в реестр иноагентов актера Артура Смольянинова