https://ria.ru/20230113/inoagent-1844761333.html

Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*

Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова* - РИА Новости, 13.01.2023

Минюст включил в реестр иноагентов актера Смольянинова*

Министерство юстиции включило актера Артура Смольянинова* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T21:15

2023-01-13T21:15

2023-01-13T22:07

культура

министерство юстиции рф (минюст россии)

артур смольянинов

александр бастрыкин

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843518071_0:8:3072:1735_1920x0_80_0_0_3457dcd818c01ddf8cc392cb34de483e.jpg

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Министерство юстиции включило актера Артура Смольянинова* в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.Минюст также внес в реестр иноагентов музыкального критика Артемия Троицкого*.Кроме того, в список юридических лиц, выполняющих функции иноагента, попало общество с ограниченной ответственностью "Тенес"*, учрежденное Михаилом Зыгарем**. Его признали иностранным агентом в октябре.В начале января Смольянинов* сделал резонансные заявления в интервью изданию "Новая газета Европа" (заблокировано в России). В частности, актер говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, "а все остальное превратится в радиоактивный пепел".Позднее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении артиста.Смольянинов* — актер театра и кино. Наиболее известен по ролям в фильмах "9 рота", "Елки", "Калашников", сериалах "За час до рассвета" и "Убойная сила".* Признан физлицом-иноагентом.** СМИ, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230109/smolyaninov-1843636875.html

https://ria.ru/20221227/perebezhchiki-1841783089.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство юстиции рф (минюст россии), артур смольянинов, александр бастрыкин, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф)