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Продовольственная инфляция в России в декабре составила 0,6 процента - РИА Новости, 13.01.2023
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Продовольственная инфляция в России в декабре составила 0,6 процента
Продовольственная инфляция в России в декабре составила 0,6 процента - РИА Новости, 13.01.2023
Продовольственная инфляция в России в декабре составила 0,6 процента
Продовольственная инфляция в РФ в декабре в месячном выражении ускорилась до 0,6% против уровня ноября в 0,4%, а за весь 2022 год составила 10,29%, замедлившись РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:09
2023-01-13T19:09
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Продовольственная инфляция в РФ в декабре в месячном выражении ускорилась до 0,6% против уровня ноября в 0,4%, а за весь 2022 год составила 10,29%, замедлившись с 10,62% в 2021 году, следует из данных Росстата. Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,05%, а за весь 2022 год - на 12,7%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в декабре выросли на 0,01% к ноябрю, в 2022 году - на 11,97%. Цены на плодоовощную продукцию в декабре выросли на 5,83% по сравнению с ноябрем, но в течение прошлого года по сравнению с 2021 годом - снизились на 1,97%. Согласно данным статведомства, продукты питания в декабре по сравнению с ноябрем подорожали на 0,68%, а за весь истекший год - на 10,57%. Из наблюдаемых позиций больше всего в декабре выросла цена на плодоовощную продукцию (на 5,83%), куриные яйца (на 2,75%) и мороженую неразделанную рыбу (на 0,72%). Подешевели сахар-песок (на 4,77%), крупы с бобовыми (на 1,89%) и мясо кур (на 0,75%). Между тем, по итогам года "лидеры" другие: молоко и молочная продукция стала дороже на 15,24%, сливочное масло - на 14,7%, макаронные изделия - на 14,64%, рыба и пищевые морепродукты - на 14,03%, сахар-песок - на 13,5%. Цена на хлеб и хлебобулочные изделия за 2022 год выросла на 12,96%, на крупу и бобовые - на 9,03%, на подсолнечное масло - на 5,2%. Мясо кур за год подешевело на 2,69%, куриные яйца - на 6,51%. Алкогольные напитки за декабрь подешевели на 0,04%, а за 2022 год стали дороже на 8,14%.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
19:09 13.01.2023
 
Продовольственная инфляция в России в декабре составила 0,6 процента

Росстат: продовольственная инфляция в России в декабре составила 0,6 процента

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкМужчина в магазине
Мужчина в магазине - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина в магазине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Продовольственная инфляция в РФ в декабре в месячном выражении ускорилась до 0,6% против уровня ноября в 0,4%, а за весь 2022 год составила 10,29%, замедлившись с 10,62% в 2021 году, следует из данных Росстата.
Непродовольственные товары в декабре подорожали на 0,05%, а за весь 2022 год - на 12,7%. Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в декабре выросли на 0,01% к ноябрю, в 2022 году - на 11,97%. Цены на плодоовощную продукцию в декабре выросли на 5,83% по сравнению с ноябрем, но в течение прошлого года по сравнению с 2021 годом - снизились на 1,97%.
Согласно данным статведомства, продукты питания в декабре по сравнению с ноябрем подорожали на 0,68%, а за весь истекший год - на 10,57%. Из наблюдаемых позиций больше всего в декабре выросла цена на плодоовощную продукцию (на 5,83%), куриные яйца (на 2,75%) и мороженую неразделанную рыбу (на 0,72%). Подешевели сахар-песок (на 4,77%), крупы с бобовыми (на 1,89%) и мясо кур (на 0,75%).
Между тем, по итогам года "лидеры" другие: молоко и молочная продукция стала дороже на 15,24%, сливочное масло - на 14,7%, макаронные изделия - на 14,64%, рыба и пищевые морепродукты - на 14,03%, сахар-песок - на 13,5%.
Цена на хлеб и хлебобулочные изделия за 2022 год выросла на 12,96%, на крупу и бобовые - на 9,03%, на подсолнечное масло - на 5,2%. Мясо кур за год подешевело на 2,69%, куриные яйца - на 6,51%. Алкогольные напитки за декабрь подешевели на 0,04%, а за 2022 год стали дороже на 8,14%.
Российский рубль - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 19:03
Инфляция в России в 2022 году оказалась ниже 12 процентов
 
ЭкономикаРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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