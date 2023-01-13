https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844729650.html

Инфляция в России в 2022 году оказалась ниже 12 процентов

Инфляция в России в 2022 году оказалась ниже 12 процентов - РИА Новости, 13.01.2023

Инфляция в России в 2022 году оказалась ниже 12 процентов

Инфляция в России в 2022 году составила 11,94%, причем в декабре на фоне второй за год индексации тарифов ЖКХ месячная инфляция ускорилась до 0,78% против 0,37% РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:03

2023-01-13T19:03

2023-01-13T19:42

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инфляция в России в 2022 году составила 11,94%, причем в декабре на фоне второй за год индексации тарифов ЖКХ месячная инфляция ускорилась до 0,78% против 0,37% в ноябре, сообщил в пятницу Росстат."В декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года индекс потребительских цен составил 100,78%, по сравнению с декабрем 2021 года - 111,94% (в декабре 2021 года - 100,82%, по сравнению с декабрем 2020 года - 108,39%)", - говорится в документе. По итогам ноября годовая инфляция была 11,98%.Продовольственная инфляция в России (включая алкогольные напитки) в декабре в месячном выражении составила 0,6% после 0,4% в ноябре, в годовом выражении рост цен на продовольствие составил 10,29%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,05% (в годовом выражении рост на 12,7%). Услуги прибавили 2,04% к ноябрю 2022 года (рост год к году - на 13,19%).В комментарии в пятницу Минэкономразвития отметило, что основной вклад в инфляцию в декабре внес рост цен в секторе услуг - на 2,04% месяц к месяцу."Цены на продовольственные товары выросли на 0,60% месяц к месяцу за счет сезонного удорожания плодоовощной продукции и возобновления роста цен на остальные продовольственные товары. Сдерживающее влияние на инфляцию оказало снижение темпов роста цен в секторе непродовольственных товаров (0,05% месяц к месяцу) при продолжившемся удешевлении большинства товаров длительного использования", - говорится в комментарии министерства.По итогам года инфляция оказалась лучше прогнозов властей: ЦБ ожидал годовую инфляцию в декабре в диапазоне 12-13%, а Минэкономразвития - на уровне 12,4%.Скачок цен в России начался в конце февраля на фоне введения западных санкций и в апреле достиг пика в 17,83%. Впоследствии рост цен постепенно замедлился.В текущем году Банк России прогнозирует темпы роста цен в 5-7%, а Минэкономразвития - на уровне 5,5%.В 2021 году инфляция в России составила 8,4%, в 2020 - 4,9%.

https://ria.ru/20230110/vvp-1843968097.html

https://ria.ru/20230110/defitsit-1843901369.html

https://ria.ru/20230111/ovoschi-1844243673.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция