https://ria.ru/20230113/inflyatsiya-1844521549.html

Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента

Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента - РИА Новости, 13.01.2023

Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента

Инфляция в Соединенных Штатах Америки по итогам декабря 2022 года составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре, заявили в... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T02:35

2023-01-13T02:35

2023-01-13T02:35

экономика

сша

dow jones

nasdaq

s&p 500

инфляция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568415665_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_a2b7b639d297d348153ba1397e004c7a.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инфляция в Соединенных Штатах Америки по итогам декабря 2022 года составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре, заявили в американском минтруда.Это минимальный показатель с октября 2021 года, когда инфляция составила 6,2 процента. В месячном выражении потребительские цены в последний месяц прошлого года упали на 0,1 процента.При этом базовая инфляция в Соединенных Штатах - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась в декабре до 5,7 процента с 6 процентов в ноябре, а в месячном – ускорилась до 0,3 процента по сравнению с 0,2 процента в ноябре.Публикация данных по инфляции в США вызвала снижение американских фондовых индексов. По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,44%, до 33822,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,83%, до 10840,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 3946,33 пункта.Кроме того, на фоне этих показателей курс доллара снизился по отношению к евро и иене.

https://ria.ru/20230104/agoniya-1842997348.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

экономика, сша, dow jones, nasdaq, s&p 500, инфляция