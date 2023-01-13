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Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента - РИА Новости, 13.01.2023
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Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента
Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента - РИА Новости, 13.01.2023
Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента
Инфляция в Соединенных Штатах Америки по итогам декабря 2022 года составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре, заявили в... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T02:35
2023-01-13T02:35
экономика
сша
dow jones
nasdaq
s&p 500
инфляция
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инфляция в Соединенных Штатах Америки по итогам декабря 2022 года составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре, заявили в американском минтруда.Это минимальный показатель с октября 2021 года, когда инфляция составила 6,2 процента. В месячном выражении потребительские цены в последний месяц прошлого года упали на 0,1 процента.При этом базовая инфляция в Соединенных Штатах - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась в декабре до 5,7 процента с 6 процентов в ноябре, а в месячном – ускорилась до 0,3 процента по сравнению с 0,2 процента в ноябре.Публикация данных по инфляции в США вызвала снижение американских фондовых индексов. По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,44%, до 33822,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,83%, до 10840,9 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,59%, до 3946,33 пункта.Кроме того, на фоне этих показателей курс доллара снизился по отношению к евро и иене.
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экономика, сша, dow jones, nasdaq, s&p 500, инфляция
Экономика, США, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500, Инфляция
02:35 13.01.2023
 
Годовая инфляция в США по итогам декабря замедлилась до 6,5 процента

Годовая инфляция в США в декабре 2022 года замедлилась до 6,5% с 7,1% месяцем ранее

© РИА Новости / Брайан СмитТрейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Брайан Смит
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Инфляция в Соединенных Штатах Америки по итогам декабря 2022 года составила 6,5 процента в годовом выражении по сравнению с 7,1 процента в ноябре, заявили в американском минтруда.
Это минимальный показатель с октября 2021 года, когда инфляция составила 6,2 процента. В месячном выражении потребительские цены в последний месяц прошлого года упали на 0,1 процента.
При этом базовая инфляция в Соединенных Штатах - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении замедлилась в декабре до 5,7 процента с 6 процентов в ноябре, а в месячном – ускорилась до 0,3 процента по сравнению с 0,2 процента в ноябре.
Публикация данных по инфляции в США вызвала снижение американских фондовых индексов. По состоянию на 17.48 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,44%, до 33822,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,83%, до 10840,9 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,59%, до 3946,33 пункта.
Кроме того, на фоне этих показателей курс доллара снизился по отношению к евро и иене.
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 01:53
Названы два условия экономической агонии США
 
ЭкономикаСШАDow JonesNasdaqS&P 500Инфляция
 
 
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