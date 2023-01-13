https://ria.ru/20230113/imuschestvo-1844534604.html
Володин предложил конфисковывать имущество у тех, кто оскорбляет Россию
Володин предложил конфисковывать имущество у тех, кто оскорбляет Россию - РИА Новости, 13.01.2023
Володин предложил конфисковывать имущество у тех, кто оскорбляет Россию
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять "закон для негодяев", который позволял бы конфисковывать имущество у тех, кто покинул Россию, но позволяет... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:07
2023-01-13T08:07
2023-01-13T16:09
россия
вячеслав володин
политика
госдума рф
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять "закон для негодяев", который позволял бы конфисковывать имущество у тех, кто покинул Россию, но позволяет себе оскорблять страну, ее граждан и армию, а также открыто поддерживает нацистов.По словам Володина, цель этих людей — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом. "Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране", — написал он в Telegram-канале. Так, отметил спикер Госдумы, они сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан и в целом чувствуют безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться.Высказывания подобных людей можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил, добавил спикер Госдумы. Но, по его мнению, существующих мер реагирования недостаточно.С идеей конфисковывать имущество у россиян, уехавших из страны и критикующих ее, в том числе и у известных личностей, выступил в конце декабря сенатор Сергей Цеков. По его словам, затем это имущество следует передавать на нужды участников специальной военной операции.
https://ria.ru/20221228/imuschestvo-1842047227.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, политика, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Политика, Госдума РФ
08:07 13.01.2023 (обновлено: 16:09 13.01.2023)
Володин предложил конфисковывать имущество у тех, кто оскорбляет Россию
Спикер Госдумы Володин предложил закрепить в УК конфискацию имущества за дискредитацию ВС
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил
принять "закон для негодяев", который позволял бы конфисковывать имущество у тех, кто покинул Россию, но позволяет себе оскорблять страну, ее граждан и армию, а также открыто поддерживает нацистов.
По словам Володина
, цель этих людей — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом.
"Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране", — написал он в Telegram-канале. Так, отметил спикер Госдумы, они сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан и в целом чувствуют безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться.
Высказывания подобных людей можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил, добавил спикер Госдумы. Но, по его мнению, существующих мер реагирования недостаточно.
"В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в России, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб. Но совести им это, конечно, не вернет", — заключил Володин.
С идеей конфисковывать имущество у россиян, уехавших из страны и критикующих ее, в том числе и у известных личностей, выступил в конце декабря сенатор Сергей Цеков. По его словам, затем это имущество следует передавать на нужды участников специальной военной операции.