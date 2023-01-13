https://ria.ru/20230113/imuschestvo-1844534604.html

Володин предложил конфисковывать имущество у тех, кто оскорбляет Россию

Володин предложил конфисковывать имущество у тех, кто оскорбляет Россию - РИА Новости, 13.01.2023

Володин предложил конфисковывать имущество у тех, кто оскорбляет Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять "закон для негодяев", который позволял бы конфисковывать имущество у тех, кто покинул Россию, но позволяет... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:07

2023-01-13T08:07

2023-01-13T16:09

россия

вячеслав володин

политика

госдума рф

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил принять "закон для негодяев", который позволял бы конфисковывать имущество у тех, кто покинул Россию, но позволяет себе оскорблять страну, ее граждан и армию, а также открыто поддерживает нацистов.По словам Володина, цель этих людей — выслужиться и попытаться сохранить свое благосостояние за рубежом. "Уехавшие негодяи живут безбедно благодаря нашей стране", — написал он в Telegram-канале. Так, отметил спикер Госдумы, они сдают в аренду недвижимость, продолжают получать гонорары за счет российских граждан и в целом чувствуют безнаказанность, полагая, что правосудию до них не дотянуться.Высказывания подобных людей можно расценить как призывы к экстремизму, реабилитацию нацизма или дискредитацию вооруженных сил, добавил спикер Госдумы. Но, по его мнению, существующих мер реагирования недостаточно.С идеей конфисковывать имущество у россиян, уехавших из страны и критикующих ее, в том числе и у известных личностей, выступил в конце декабря сенатор Сергей Цеков. По его словам, затем это имущество следует передавать на нужды участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20221228/imuschestvo-1842047227.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вячеслав володин, политика, госдума рф