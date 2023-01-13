10:21 13.01.2023 (обновлено: 15:20 13.01.2023)
Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность
Минобороны Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность
© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьФлаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Архивное фото
МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Артиллерийские подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в том числе авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.