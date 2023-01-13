https://ria.ru/20230113/gruppirovka-1844555377.html

Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность

Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность - РИА Новости, 13.01.2023

Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность

Артиллерийские подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:21

2023-01-13T10:21

2023-01-13T15:20

безопасность

белоруссия

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы белоруссии

минск

союзное государство

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МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Артиллерийские подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. "Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в том числе авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20230112/ukraina-1844456367.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии, минск