Рейтинг@Mail.ru
Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20230113/gruppirovka-1844555377.html
Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность
Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность - РИА Новости, 13.01.2023
Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность
Артиллерийские подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T10:21
2023-01-13T15:20
безопасность
белоруссия
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы белоруссии
минск
союзное государство
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843271785_99:0:2300:1238_1920x0_80_0_0_e89e2537038d42804ce1b97ca1c08bf6.jpg
МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Артиллерийские подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства. "Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в том числе авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
https://ria.ru/20230112/ukraina-1844456367.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/06/1843271785_555:0:2200:1234_1920x0_80_0_0_b3ff3000809b58ed1bbd0bbcd78ba052.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы белоруссии, минск
Безопасность, Белоруссия, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Белоруссии, Минск, Союзное государство
10:21 13.01.2023 (обновлено: 15:20 13.01.2023)
 
Артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность

Минобороны Белоруссии: артиллеристов региональной группировки войск приводят в готовность

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьФлаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : пресс-служба Президента Республики Беларусь
Флаги России и Белоруссии на полигоне Обуз-Лесновский в Брестской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 янв — РИА Новости. Артиллерийские подразделения Региональной группировки войск (РГВ) Союзного государства приводятся в готовность в рамках мероприятий боевого слаживания на территории республики, сообщила пресс-служба белорусского оборонного ведомства.
"Сегодня в рамках проведения совместных мероприятий боевого слаживания Региональной группировки войск (сил) Беларуси и России артиллерийские подразделения 11-й отдельной механизированной бригады приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению", — говорится в сообщении, опубликованном в пятницу.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 октября заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о задействовании региональной группировки войск в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства. В Минобороны Белоруссии тогда уточнили, что общая численность российских военнослужащих в составе совместной региональной группировки войск в Белоруссии запланирована в размере чуть менее девяти тысяч. Вскоре первые российские военнослужащие начали прибывать в Белоруссию, в том числе авиационная составляющая региональной группировки войск. В конце октября стороны начали боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 17:27
Украинский посол заявил, что Киев отвел часть войск в сторону Белоруссии
 
Союзное государствоБезопасностьБелоруссияРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы БелоруссииМинск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала