https://ria.ru/20230113/granitsa-1844679305.html
В Норвегии задержали иностранца за незаконное пересечение границы с Россией
В Норвегии задержали иностранца за незаконное пересечение границы с Россией - РИА Новости, 13.01.2023
В Норвегии задержали иностранца за незаконное пересечение границы с Россией
Полиция соседней с Мурманской областью провинции Финмарк задержала мужчину с иностранным гражданством, который незаконно пересек границу со стороны России и... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:21
2023-01-13T16:21
2023-01-13T16:21
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норвегия
россия
мурманская область
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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Полиция соседней с Мурманской областью провинции Финмарк задержала мужчину с иностранным гражданством, который незаконно пересек границу со стороны России и попросил убежища в королевстве, сообщила полиция. Отмечается, что мужчина был задержан в ночь на пятницу, когда он обратился к хозяевам частного дома с просьбой о помощи. Ранее пограничники России предупредили норвежских коллег о том, что в приграничной полосе были обнаружены подозрительные следы, и, возможно, в Норвегию отправился перебежчик. Норвежский патруль незамедлительно приступил к поискам. Национальность нелегального мигранта не раскрывается, полиция устанавливает его личность.
https://ria.ru/20221213/migranty-1838312690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, норвегия, россия, мурманская область
В мире, Норвегия, Россия, Мурманская область
В Норвегии задержали иностранца за незаконное пересечение границы с Россией
Норвежская полиция задержала иностранца за незаконное пересечение границы с Россией
МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Полиция соседней с Мурманской областью провинции Финмарк задержала мужчину с иностранным гражданством, который незаконно пересек границу со стороны России и попросил убежища в королевстве, сообщила полиция.
"Мужчина был задержан пограничным патрулем. Мужчина обратился с прошением об убежище в Норвегии после того, как пересек границу со стороны России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина был задержан в ночь на пятницу, когда он обратился к хозяевам частного дома с просьбой о помощи. Ранее пограничники России предупредили норвежских коллег о том, что в приграничной полосе были обнаружены подозрительные следы, и, возможно, в Норвегию отправился перебежчик. Норвежский патруль незамедлительно приступил к поискам.
Национальность нелегального мигранта не раскрывается, полиция устанавливает его личность.