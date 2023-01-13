https://ria.ru/20230113/granitsa-1844679305.html

В Норвегии задержали иностранца за незаконное пересечение границы с Россией

В Норвегии задержали иностранца за незаконное пересечение границы с Россией - РИА Новости, 13.01.2023

В Норвегии задержали иностранца за незаконное пересечение границы с Россией

Полиция соседней с Мурманской областью провинции Финмарк задержала мужчину с иностранным гражданством, который незаконно пересек границу со стороны России и... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:21

2023-01-13T16:21

2023-01-13T16:21

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МУРМАНСК, 13 янв – РИА Новости. Полиция соседней с Мурманской областью провинции Финмарк задержала мужчину с иностранным гражданством, который незаконно пересек границу со стороны России и попросил убежища в королевстве, сообщила полиция. Отмечается, что мужчина был задержан в ночь на пятницу, когда он обратился к хозяевам частного дома с просьбой о помощи. Ранее пограничники России предупредили норвежских коллег о том, что в приграничной полосе были обнаружены подозрительные следы, и, возможно, в Норвегию отправился перебежчик. Норвежский патруль незамедлительно приступил к поискам. Национальность нелегального мигранта не раскрывается, полиция устанавливает его личность.

https://ria.ru/20221213/migranty-1838312690.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, норвегия, россия, мурманская область