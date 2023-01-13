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Власти Херсонской области наградили коллектив РИА Новости грамотой - РИА Новости, 13.01.2023
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Власти Херсонской области наградили коллектив РИА Новости грамотой
Власти Херсонской области наградили коллектив РИА Новости грамотой - РИА Новости, 13.01.2023
Власти Херсонской области наградили коллектив РИА Новости грамотой
Глава правительства Херсонской области наградил коллектив РИА Новости грамотой по случаю Дня российской печати, отмечаемого в пятницу, передает корреспондент... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:07
2023-01-13T16:07
андрей алексеенко
херсонская область
геническ
россия
новости агентства
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 янв - РИА Новости. Глава правительства Херсонской области наградил коллектив РИА Новости грамотой по случаю Дня российской печати, отмечаемого в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. "Награждается коллектив РИА Новости за внесение весомого вклада в организацию и развитие информационного пространства Херсонской области в условиях повышенного риска жизни и здоровью", - сказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко на торжественной церемонии награждения, состоявшейся в здании администрации в городе Геническе. Корреспонденты РИА Новости в апреле 2022 года одними из первых среди российских СМИ начали работу в Херсонской области на постоянной основе.
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андрей алексеенко, херсонская область , геническ, россия, новости агентства
Андрей Алексеенко, Херсонская область , Геническ, Россия, Новости агентства
16:07 13.01.2023
 
Власти Херсонской области наградили коллектив РИА Новости грамотой

Власти Херсонской области вручили коллективу РИА Новости грамоту в День российской печати

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкЗдание международного информационного агентства "Россия сегодня"
Здание международного информационного агентства Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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Здание международного информационного агентства "Россия сегодня" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 янв - РИА Новости. Глава правительства Херсонской области наградил коллектив РИА Новости грамотой по случаю Дня российской печати, отмечаемого в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.
"Награждается коллектив РИА Новости за внесение весомого вклада в организацию и развитие информационного пространства Херсонской области в условиях повышенного риска жизни и здоровью", - сказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко на торжественной церемонии награждения, состоявшейся в здании администрации в городе Геническе.
Корреспонденты РИА Новости в апреле 2022 года одними из первых среди российских СМИ начали работу в Херсонской области на постоянной основе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и собственный корреспондент ФГУП МИА Россия сегодня Олеся Потапова на церемонии вручения премий правительства в области средств массовой информации за 2022 год - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 14:27
В ЛНР поздравили корреспондента "Россия сегодня" с премией правительства
 
Андрей АлексеенкоХерсонская областьГеническРоссияНовости агентства
 
 
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