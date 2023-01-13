https://ria.ru/20230113/gramota-1844673197.html

Власти Херсонской области наградили коллектив РИА Новости грамотой

Власти Херсонской области наградили коллектив РИА Новости грамотой - РИА Новости, 13.01.2023

Власти Херсонской области наградили коллектив РИА Новости грамотой

Глава правительства Херсонской области наградил коллектив РИА Новости грамотой по случаю Дня российской печати, отмечаемого в пятницу, передает корреспондент... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T16:07

2023-01-13T16:07

2023-01-13T16:07

андрей алексеенко

херсонская область

геническ

россия

новости агентства

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 янв - РИА Новости. Глава правительства Херсонской области наградил коллектив РИА Новости грамотой по случаю Дня российской печати, отмечаемого в пятницу, передает корреспондент РИА Новости. "Награждается коллектив РИА Новости за внесение весомого вклада в организацию и развитие информационного пространства Херсонской области в условиях повышенного риска жизни и здоровью", - сказал председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко на торжественной церемонии награждения, состоявшейся в здании администрации в городе Геническе. Корреспонденты РИА Новости в апреле 2022 года одними из первых среди российских СМИ начали работу в Херсонской области на постоянной основе.

https://ria.ru/20230113/pozdravlenie-1844629964.html

херсонская область

геническ

россия

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андрей алексеенко, херсонская область , геническ, россия, новости агентства