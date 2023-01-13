Рейтинг@Mail.ru
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/gosdolg-1844752771.html
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга - РИА Новости, 13.01.2023
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга
Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:23
2023-01-13T20:32
сша
цены на нефть
джанет йеллен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_0:665:2459:2048_1920x0_80_0_0_076357bd9951f17f429cdd873f2d64d1.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что существующие лимиты будут исчерпаны в следующий четверг.По достижении госдолгом суммы в 31,381 триллиона долларов министерство, по словам Йеллен, будет вынуждено прибегнуть к "некоторым экстраординарным мерам", включая приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта."Однако использование экстраординарных мер позволит правительству выполнять свои обязательства лишь в течение ограниченного периода времени. Поэтому критически важно, чтобы конгресс своевременно повысил или приостановил действие долгового лимита", - написала Йеллен.Она предупредила, что дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности. Министр напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.
https://ria.ru/20221005/ssha-1821618499.html
https://ria.ru/20221106/bayden-1829425483.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820274624_150:700:1947:2048_1920x0_80_0_0_fff03340b9805c7a7e9a6bd0ce6fff5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, цены на нефть, джанет йеллен
США, Цены на нефть, Джанет Йеллен
20:23 13.01.2023 (обновлено: 20:32 13.01.2023)
 
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга

Министр финансов США Йеллен призвала конгресс повысить потолок госдолга

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что существующие лимиты будут исчерпаны в следующий четверг.
По достижении госдолгом суммы в 31,381 триллиона долларов министерство, по словам Йеллен, будет вынуждено прибегнуть к "некоторым экстраординарным мерам", включая приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября 2022, 10:03
Захарова поиронизировала над государственным долгом США
"Однако использование экстраординарных мер позволит правительству выполнять свои обязательства лишь в течение ограниченного периода времени. Поэтому критически важно, чтобы конгресс своевременно повысил или приостановил действие долгового лимита", - написала Йеллен.
Она предупредила, что дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности. Министр напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.
Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 06.11.2022
6 ноября 2022, 02:41
Байден вновь оговорился, обсуждая дефицит бюджета США
 
СШАЦены на нефтьДжанет Йеллен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала