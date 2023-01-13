https://ria.ru/20230113/gosdolg-1844752771.html
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга - РИА Новости, 13.01.2023
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга
Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T20:23
2023-01-13T20:23
2023-01-13T20:32
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что существующие лимиты будут исчерпаны в следующий четверг.По достижении госдолгом суммы в 31,381 триллиона долларов министерство, по словам Йеллен, будет вынуждено прибегнуть к "некоторым экстраординарным мерам", включая приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта."Однако использование экстраординарных мер позволит правительству выполнять свои обязательства лишь в течение ограниченного периода времени. Поэтому критически важно, чтобы конгресс своевременно повысил или приостановил действие долгового лимита", - написала Йеллен.Она предупредила, что дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности. Министр напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.
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сша, цены на нефть, джанет йеллен
США, Цены на нефть, Джанет Йеллен
20:23 13.01.2023 (обновлено: 20:32 13.01.2023)
Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга
Министр финансов США Йеллен призвала конгресс повысить потолок госдолга
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что существующие лимиты будут исчерпаны в следующий четверг.
По достижении госдолгом суммы в 31,381 триллиона долларов министерство, по словам Йеллен, будет вынуждено прибегнуть к "некоторым экстраординарным мерам", включая приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта.
"Однако использование экстраординарных мер позволит правительству выполнять свои обязательства лишь в течение ограниченного периода времени. Поэтому критически важно, чтобы конгресс своевременно повысил или приостановил действие долгового лимита", - написала Йеллен.
Она предупредила, что дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности. Министр напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.
Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.