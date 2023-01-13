https://ria.ru/20230113/gosdolg-1844752771.html

Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга

Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга - РИА Новости, 13.01.2023

Министр финансов США призвала конгресс повысить потолок госдолга

Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:23

2023-01-13T20:23

2023-01-13T20:32

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джанет йеллен

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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен направила письмо лидерам конгресса с призывом повысить потолок американского государственного долга, предупредив, что существующие лимиты будут исчерпаны в следующий четверг.По достижении госдолгом суммы в 31,381 триллиона долларов министерство, по словам Йеллен, будет вынуждено прибегнуть к "некоторым экстраординарным мерам", включая приостановку отчислений в пенсионные и социальные фонды, во избежание немедленного дефолта."Однако использование экстраординарных мер позволит правительству выполнять свои обязательства лишь в течение ограниченного периода времени. Поэтому критически важно, чтобы конгресс своевременно повысил или приостановил действие долгового лимита", - написала Йеллен.Она предупредила, что дефолт нанесет "непоправимый вред" экономике США, благосостоянию ее граждан и глобальной финансовой стабильности. Министр напомнила, что сама угроза дефолта привела в 2011 году к единственному в истории снижению суверенного кредитного рейтинга США.Республиканцы, взявшие под контроль нижнюю палату конгресса, обещают воспрепятствовать расширению трат американского правительства.

https://ria.ru/20221005/ssha-1821618499.html

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