https://ria.ru/20230113/gonkong-1844571087.html

МИД Китая призвал Лондон отказаться от "колониальных мечтаний" о Гонконге

МИД Китая призвал Лондон отказаться от "колониальных мечтаний" о Гонконге - РИА Новости, 13.01.2023

МИД Китая призвал Лондон отказаться от "колониальных мечтаний" о Гонконге

Гонконг является частью Китая, Великобритания должна прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, а также отбросить "мечты о колониализме", заявил на брифинге РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:18

2023-01-13T11:18

2023-01-13T11:18

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ПЕКИН, 13 янв – РИА Новости. Гонконг является частью Китая, Великобритания должна прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР, а также отбросить "мечты о колониализме", заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее Великобритания обвинила Китай в нарушении Объединенной китайско-британской декларации по вопросу о передачи Гонконга КНР, следует из полугодового доклада британского МИД по ситуации в Гонконге. "Хотим еще раз подчеркнуть, что британская сторона игнорирует тот факт, что Гонконг давно вернулся на родину, из года в год публикует так называемый полугодовой доклад по гонконгскому вопросу, грубо вмешивается в дела Гонконга и внутренние дела КНР, серьезно нарушает международное право и основные нормы международных отношений, Китай выражает острое недовольство и решительный протест", - сказал дипломат. Ван Вэньбинь призвал Великобританию "отбросить старые мечты о колониализме", уважать суверенитет Китая, прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутреннюю политику КНР. Дипломат также подчеркнул, что с момента возвращения Гонконга, Великобритания не имеет суверенитета, административной власти или права надзора над Гонконгом. Правовой основой для управления Гонконгом китайским правительством являются конституция Китая и Основной закон Гонконга, а не Объединенная китайско-британская декларация, добавил Ван Вэньбинь. Остров Гонконг отошел в "вечное пользование" Великобритании по Нанкинскому договору 1842 года после того, как Великобритания нанесла поражение Китаю в первой "Опиумной войне". В мае 1898 года англичане взяли почти в вековую аренду всю территорию полуострова Коулун. По мере приближения окончания срока аренды Великобритания и Китай начали переговоры, а в 1984 году была подписана декларация о передаче Гонконга КНР 1 июля 1997 года. Согласно декларации, Гонконгу было дано право иметь собственные исполнительную, законодательную и судебную системы, а также проводить самостоятельную иммиграционную и налоговую политику. Правительству района было предоставлено право самостоятельно заключать двусторонние международные соглашения с третьими странами в сферах экономического и культурного сотрудничества. Гонконг, согласно декларации, должен сохранять широкую автономию до 2047 года. Однако после принятия закона о защите национальной безопасности Гонконга, который вступил в силу 30 июня 2020 года, Запад начал активно критиковать Китай, а в Великобритании заявили, что Пекин нарушил свои юридические обязательства, подорвав высокую степень автономии Гонконга, и использовал принятый в прошлом году закон о нацбезопасности для ограничения свобод жителей Гонконга. Пекин все обвинения отрицает.

https://ria.ru/20221214/diplomaty-1838723132.html

https://ria.ru/20221116/kitay-1831752719.html

https://ria.ru/20220701/gonkong-1799458200.html

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китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, гонконг, китай, великобритания, мид кнр