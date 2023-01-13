https://ria.ru/20230113/golub-1844620472.html

Режиссера "Трансформеров" обвинили в убийстве голубя

Режиссера "Трансформеров" обвинили в убийстве голубя - РИА Новости, 13.01.2023

Режиссера "Трансформеров" обвинили в убийстве голубя

Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix "Призрачная шестерка" в Италии в 2018 году, пишет TMZ. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:19

2023-01-13T14:19

2023-01-13T14:19

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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix "Призрачная шестерка" в Италии в 2018 году, пишет TMZ. Птицу якобы задавили тележкой на площадке в Риме, где считается незаконным причинять вред диким животным или убивать их. При этом обвинение состоит не в том, что это Бэй навредил птице, но он как режиссер несет ответственность за произошедшее. Постановщик же отрицает, что подобное когда-либо происходило под его надзором, и отказался уплатить небольшой штраф. Инсайдер утверждает, что Бэй – зоозащитник. По словам источника СМИ, есть свидетели, заявляющие, что такого инцидента на съемках не было. Итальянские власти уверяют, что кто-то на съемочной площадке все же видел произошедшее, сделал фото и сообщил правоохранительным органам.

https://ria.ru/20230113/nicholson-1844564111.html

италия

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, майкл бэй, италия, netflix, кино и сериалы