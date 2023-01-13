https://ria.ru/20230113/golub-1844620472.html
Режиссера "Трансформеров" обвинили в убийстве голубя
Режиссера "Трансформеров" обвинили в убийстве голубя - РИА Новости, 13.01.2023
Режиссера "Трансформеров" обвинили в убийстве голубя
Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix "Призрачная шестерка" в Италии в 2018 году, пишет TMZ. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:19
2023-01-13T14:19
2023-01-13T14:19
культура
новости культуры
майкл бэй
италия
netflix
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МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix "Призрачная шестерка" в Италии в 2018 году, пишет TMZ. Птицу якобы задавили тележкой на площадке в Риме, где считается незаконным причинять вред диким животным или убивать их. При этом обвинение состоит не в том, что это Бэй навредил птице, но он как режиссер несет ответственность за произошедшее. Постановщик же отрицает, что подобное когда-либо происходило под его надзором, и отказался уплатить небольшой штраф. Инсайдер утверждает, что Бэй – зоозащитник. По словам источника СМИ, есть свидетели, заявляющие, что такого инцидента на съемках не было. Итальянские власти уверяют, что кто-то на съемочной площадке все же видел произошедшее, сделал фото и сообщил правоохранительным органам.
https://ria.ru/20230113/nicholson-1844564111.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, майкл бэй, италия, netflix, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Майкл Бэй, Италия, Netflix, Кино и сериалы
Режиссера "Трансформеров" обвинили в убийстве голубя
Режиссера Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма "Призрачная шестерка"
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости.
Майкла Бэя обвинили в убийстве голубя на съемках фильма Netflix "Призрачная шестерка" в Италии в 2018 году, пишет
TMZ.
Птицу якобы задавили тележкой на площадке в Риме, где считается незаконным причинять вред диким животным или убивать их. При этом обвинение состоит не в том, что это Бэй навредил птице, но он как режиссер несет ответственность за произошедшее.
Постановщик же отрицает, что подобное когда-либо происходило под его надзором, и отказался уплатить небольшой штраф.
Инсайдер утверждает, что Бэй – зоозащитник. По словам источника СМИ, есть свидетели, заявляющие, что такого инцидента на съемках не было.
Итальянские власти уверяют, что кто-то на съемочной площадке все же видел произошедшее, сделал фото и сообщил правоохранительным органам.