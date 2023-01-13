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Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами - РИА Новости, 13.01.2023
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Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами
Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами - РИА Новости, 13.01.2023
Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами
Сообщения о возможной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать, сообщил представитель... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T22:49
2023-01-13T22:58
германия
в мире
кристина ламбрехт
киев
украина
минобороны германии
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать, сообщил представитель министерства обороны страны на запрос РИА Новости.Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (партия СДПГ, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку с поста министра обороны."Это слухи, которые мы не комментируем", - отреагировал на публикации представитель ведомства.Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли свою роль и недостаточное оснащение бундесвера, и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
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германия, в мире, кристина ламбрехт, киев, украина, минобороны германии
Германия, В мире, Кристина Ламбрехт, Киев, Украина, Минобороны Германии
22:49 13.01.2023 (обновлено: 22:58 13.01.2023)
 
Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами

Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке главы министерства Ламбрехт слухами

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать, сообщил представитель министерства обороны страны на запрос РИА Новости.
Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (партия СДПГ, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку с поста министра обороны.
"Это слухи, которые мы не комментируем", - отреагировал на публикации представитель ведомства.
Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли свою роль и недостаточное оснащение бундесвера, и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 18:17Специальная военная операция на Украине
Шольц попытался уйти от ответа на вопрос о поставках танков Украине
 
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