https://ria.ru/20230113/germaniya-1844773259.html

Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами

Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами - РИА Новости, 13.01.2023

Минобороны ФРГ назвало информацию о возможной отставке Ламбрехт слухами

Сообщения о возможной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать, сообщил представитель... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T22:49

2023-01-13T22:49

2023-01-13T22:58

германия

в мире

кристина ламбрехт

киев

украина

минобороны германии

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БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Сообщения о возможной отставке министра обороны Германии Кристины Ламбрехт являются слухами, которые ведомство не будет комментировать, сообщил представитель министерства обороны страны на запрос РИА Новости.Ранее газета Bild со ссылкой на свои источники сообщила, что Ламбрехт (партия СДПГ, входит в правительственную коалицию) решила подать в отставку с поста министра обороны."Это слухи, которые мы не комментируем", - отреагировал на публикации представитель ведомства.Ламбрехт в последние месяцы неоднократно подвергалась жесткой критике, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, например, министра критиковали за предложение поставлять Киеву каски для самообороны, также к скандалу привели фото ее сына в вертолете бундесвера во время ее командировки. Сыграли свою роль и недостаточное оснащение бундесвера, и часто ломающаяся военная техника. Последний вал критики был связан с новогодним видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.

https://ria.ru/20230113/tanki-1844716808.html

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киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

германия, в мире, кристина ламбрехт, киев, украина, минобороны германии