https://ria.ru/20230113/germaniya-1844769815.html

СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии

СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии - РИА Новости, 14.01.2023

СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку, пишет газета Bild со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.01.2023

2023-01-13T22:22

2023-01-13T22:22

2023-01-14T00:00

германия

в мире

кристина ламбрехт

минобороны германии

аннегрет крамп-карренбауэр

украина

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БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку, пишет газета Bild со ссылкой на источники.При этом в Минобороны ФРГ отказались комментировать РИА Новости эту информацию, назвав сообщения СМИ слухами.Издание, в свою очередь, уточняет, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства выразила сама Ламбрехт. Сроки возможной отставки пока не известны. Сейчас обсуждают кандидатуру ее преемника.Кристину Ламбрехт назначили министром обороны Германии в начале декабря 2021 года. Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Принадлежит к Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию. В последние месяцы политик не раз подвергалась жестким нападкам, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, Ламбрехт критиковали за предложение поставлять Украине каски для самообороны. Еще один скандал разгорелся после публикации фотографий ее сына в вертолете бундесвера во время командировки министра. Последняя волна критики обрушилась на чиновницу из-за новогоднего видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.

https://ria.ru/20230113/germaniya-1844751916.html

https://ria.ru/20211206/lambrekht-1762369241.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

германия, в мире, кристина ламбрехт, минобороны германии, аннегрет крамп-карренбауэр, украина