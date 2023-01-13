Рейтинг@Mail.ru
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии - РИА Новости, 14.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/germaniya-1844769815.html
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии - РИА Новости, 14.01.2023
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку, пишет газета Bild со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-13T22:22
2023-01-14T00:00
германия
в мире
кристина ламбрехт
минобороны германии
аннегрет крамп-карренбауэр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795675344_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_f6f469af88564d7f74b5948ff3fed8d5.jpg
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку, пишет газета Bild со ссылкой на источники.При этом в Минобороны ФРГ отказались комментировать РИА Новости эту информацию, назвав сообщения СМИ слухами.Издание, в свою очередь, уточняет, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства выразила сама Ламбрехт. Сроки возможной отставки пока не известны. Сейчас обсуждают кандидатуру ее преемника.Кристину Ламбрехт назначили министром обороны Германии в начале декабря 2021 года. Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Принадлежит к Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию. В последние месяцы политик не раз подвергалась жестким нападкам, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, Ламбрехт критиковали за предложение поставлять Украине каски для самообороны. Еще один скандал разгорелся после публикации фотографий ее сына в вертолете бундесвера во время командировки министра. Последняя волна критики обрушилась на чиновницу из-за новогоднего видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
https://ria.ru/20230113/germaniya-1844751916.html
https://ria.ru/20211206/lambrekht-1762369241.html
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795675344_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_970d7f811c242a0829490655adb0d0b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире, кристина ламбрехт, минобороны германии, аннегрет крамп-карренбауэр, украина
Германия, В мире, Кристина Ламбрехт, Минобороны Германии, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Украина
22:22 13.01.2023 (обновлено: 00:00 14.01.2023)
 
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии

Bild: глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт решила подать в отставку

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Кристин Ламбрехт
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку, пишет газета Bild со ссылкой на источники.
При этом в Минобороны ФРГ отказались комментировать РИА Новости эту информацию, назвав сообщения СМИ слухами.
Издание, в свою очередь, уточняет, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства выразила сама Ламбрехт. Сроки возможной отставки пока не известны. Сейчас обсуждают кандидатуру ее преемника.
Кристину Ламбрехт назначили министром обороны Германии в начале декабря 2021 года. Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Принадлежит к Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию.
Немецкий танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
Вчера, 20:18
Bloomberg: Германия скоро примет решение о танках Leopard для Украины
В последние месяцы политик не раз подвергалась жестким нападкам, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, Ламбрехт критиковали за предложение поставлять Украине каски для самообороны. Еще один скандал разгорелся после публикации фотографий ее сына в вертолете бундесвера во время командировки министра.
Последняя волна критики обрушилась на чиновницу из-за новогоднего видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
Кристина Ламбрехт - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 13:28
Биография Кристины Ламбрехт
 
ГерманияВ миреКристина ЛамбрехтМинобороны ГерманииАннегрет Крамп-КарренбауэрУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала