https://ria.ru/20230113/germaniya-1844769815.html
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии - РИА Новости, 14.01.2023
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку, пишет газета Bild со ссылкой на источники. РИА Новости, 14.01.2023
2023-01-13T22:22
2023-01-13T22:22
2023-01-14T00:00
германия
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кристина ламбрехт
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украина
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БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку, пишет газета Bild со ссылкой на источники.При этом в Минобороны ФРГ отказались комментировать РИА Новости эту информацию, назвав сообщения СМИ слухами.Издание, в свою очередь, уточняет, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства выразила сама Ламбрехт. Сроки возможной отставки пока не известны. Сейчас обсуждают кандидатуру ее преемника.Кристину Ламбрехт назначили министром обороны Германии в начале декабря 2021 года. Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Принадлежит к Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию. В последние месяцы политик не раз подвергалась жестким нападкам, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, Ламбрехт критиковали за предложение поставлять Украине каски для самообороны. Еще один скандал разгорелся после публикации фотографий ее сына в вертолете бундесвера во время командировки министра. Последняя волна критики обрушилась на чиновницу из-за новогоднего видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.
https://ria.ru/20230113/germaniya-1844751916.html
https://ria.ru/20211206/lambrekht-1762369241.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире, кристина ламбрехт, минобороны германии, аннегрет крамп-карренбауэр, украина
Германия, В мире, Кристина Ламбрехт, Минобороны Германии, Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Украина
22:22 13.01.2023 (обновлено: 00:00 14.01.2023)
СМИ узнали о возможной отставке главы Минобороны Германии
Bild: глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт решила подать в отставку
БЕРЛИН, 13 янв — РИА Новости.
Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт приняла решение подать в отставку, пишет газета Bild
со ссылкой на источники.
При этом в Минобороны ФРГ отказались комментировать РИА Новости эту информацию, назвав сообщения СМИ слухами.
Издание, в свою очередь, уточняет, что инициативу покинуть пост главы оборонного ведомства выразила сама Ламбрехт. Сроки возможной отставки пока не известны. Сейчас обсуждают кандидатуру ее преемника.
Кристину Ламбрехт назначили министром обороны Германии в начале декабря 2021 года. Она стала третьей подряд женщиной на этом посту после Урсулы фон дер Ляйнен и Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Принадлежит к Социал-демократической партии Германии
, входящей в правительственную коалицию.
В последние месяцы политик не раз подвергалась жестким нападкам, в том числе со стороны партнеров по коалиции. Так, Ламбрехт критиковали за предложение поставлять Украине каски для самообороны. Еще один скандал разгорелся после публикации фотографий ее сына в вертолете бундесвера во время командировки министра.
Последняя волна критики обрушилась на чиновницу из-за новогоднего видео, где на фоне праздничных фейерверков Ламбрехт упомянула ситуацию на Украине, добавив в этом контексте, что сама она получила "много особых впечатлений" и провела много встреч с интересными людьми.