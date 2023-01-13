https://ria.ru/20230113/germaniya-1844751916.html

Bloomberg: Германия скоро примет решение о танках Leopard для Украины

Bloomberg: Германия скоро примет решение о танках Leopard для Украины - РИА Новости, 13.01.2023

Bloomberg: Германия скоро примет решение о танках Leopard для Украины

Германия может разрешить отправку боевых танков Leopard на Украину на следующей неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T20:18

2023-01-13T20:18

2023-01-13T20:40

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Германия может разрешить отправку боевых танков Leopard на Украину на следующей неделе, сообщил Bloomberg со ссылкой на источник.Берлин примет решение до встречи высокопоставленных чиновников по вопросам обороны из союзных стран на американской авиабазе в Рамштайне 20 января, заявил анонимный немецкий чиновник. Он попросил не называть его имени, поскольку этот вопрос является конфиденциальным.По утверждению двух источников, в связи с участившимися призывами к Берлину предоставить тяжелые танки, Германия, скорее всего, примет решение о поставке "Leopard".В среду президент Польши Анджей Дуда, находясь во Львове, сообщил, что его страна передаст Киеву роту танков Leopard в рамках международной коалиции, которая в настоящее время формируется. Президент Финляндии Саули Ниинисте, в свою очередь, заявил, что Хельсинки также готовы предоставить танки Leopard Украине, но их количество будет небольшим.Чтобы поставлять танки немецкого производства в другие страны, государствам нужно получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений.Как не раз подчеркивал Владимир Путин, Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но киевские власти сами себе это запретили. По словам президента, Москва стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. При этом западные страны все чаще говорят о необходимости продолжения боевых действий, накачивают Украину оружием и готовят бойцов ВСУ на своей территории.В Кремле, со своей стороны, неоднократно заявляли, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт и не сулят Украине ничего хорошего, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230113/ukraina-1844571980.html

https://ria.ru/20230112/marder-1844440468.html

https://ria.ru/20230113/tank-1844656184.html

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