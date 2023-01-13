Рейтинг@Mail.ru
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230113/gazoprovod-1844735506.html
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод - РИА Новости, 13.01.2023
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, предварительно, никто не пострадал, передает портал LRT со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T19:24
2023-01-13T22:26
в мире
литва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844739554_0:257:2138:1460_1920x0_80_0_0_616a3b21e0cfe99dabbf6931df310439.jpg
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, предварительно, никто не пострадал, передает портал LRT со ссылкой на полицию."Полиции Паневежского округа в 16:57 (17:57 мск) сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю. &lt;...&gt; По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в заявлении.Уточняется, что открытое пламя достигает 50 метров в высоту.Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас подтвердил информацию о взрыве и заявил, что на месте работают спецслужбы, дорожное движение временно остановлено, действует объезд.Как сообщила компания Amber Grid, инцидент произошел на их газопроводе, по которому голубое топливо поступает в северную часть Литвы и поставляется в Латвию.Специалист отдела координации ситуаций пожарно-спасательного департамента сообщил агентству ELTA, что к 19:00 (20:00 мск) пожар удалось локализовать, но угроза для населенных пунктов пока сохраняется. При этом директор администрации самоуправления Пасвальского района Повилас Бальчюнас сказал в эфире телеканала LRT, что муниципалитет готовится к эвакуации жителей деревни Валакелю, а соседней Латвии "тоже грозят неудобства" из-за происшествия.
литва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Евгения Нефедова
Евгения Нефедова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0d/1844739554_59:0:2008:1462_1920x0_80_0_0_5d265f0f700c189b8fa311b0847d3097.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, литва
В мире, Литва
19:24 13.01.2023 (обновлено: 22:26 13.01.2023)
 
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, пламя достигает 50 метров в высоту

© фото очевидцаПожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
© фото очевидца
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, предварительно, никто не пострадал, передает портал LRT со ссылкой на полицию.
"Полиции Паневежского округа в 16:57 (17:57 мск) сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю. <...> По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в заявлении.
© Фото : фото очевидцаПожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : фото очевидца
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
Уточняется, что открытое пламя достигает 50 метров в высоту.
Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас подтвердил информацию о взрыве и заявил, что на месте работают спецслужбы, дорожное движение временно остановлено, действует объезд.
Как сообщила компания Amber Grid, инцидент произошел на их газопроводе, по которому голубое топливо поступает в северную часть Литвы и поставляется в Латвию.
"В этом месте система состоит из двух параллельных газопроводов, по предварительным данным, на одном из них произошел взрыв. Другой газопровод не был поврежден. Подача газа по поврежденному газопроводу была немедленно прекращена, однако газоснабжение потребителей Пасвальского района уже обеспечено по соседнему газопроводу", — рассказал поставщик.
Специалист отдела координации ситуаций пожарно-спасательного департамента сообщил агентству ELTA, что к 19:00 (20:00 мск) пожар удалось локализовать, но угроза для населенных пунктов пока сохраняется.
При этом директор администрации самоуправления Пасвальского района Повилас Бальчюнас сказал в эфире телеканала LRT, что муниципалитет готовится к эвакуации жителей деревни Валакелю, а соседней Латвии "тоже грозят неудобства" из-за происшествия.
© Фото : фото очевидцаПожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© Фото : фото очевидца
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
 
В миреЛитва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала