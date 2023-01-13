19:24 13.01.2023 (обновлено: 22:26 13.01.2023)
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод
В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, пламя достигает 50 метров в высоту
© фото очевидцаПожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
© фото очевидца
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, предварительно, никто не пострадал, передает портал LRT со ссылкой на полицию.
"Полиции Паневежского округа в 16:57 (17:57 мск) сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю. <...> По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в заявлении.
© Фото : фото очевидцаПожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
© Фото : фото очевидца
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
Уточняется, что открытое пламя достигает 50 метров в высоту.
Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас подтвердил информацию о взрыве и заявил, что на месте работают спецслужбы, дорожное движение временно остановлено, действует объезд.
Как сообщила компания Amber Grid, инцидент произошел на их газопроводе, по которому голубое топливо поступает в северную часть Литвы и поставляется в Латвию.
"В этом месте система состоит из двух параллельных газопроводов, по предварительным данным, на одном из них произошел взрыв. Другой газопровод не был поврежден. Подача газа по поврежденному газопроводу была немедленно прекращена, однако газоснабжение потребителей Пасвальского района уже обеспечено по соседнему газопроводу", — рассказал поставщик.
Специалист отдела координации ситуаций пожарно-спасательного департамента сообщил агентству ELTA, что к 19:00 (20:00 мск) пожар удалось локализовать, но угроза для населенных пунктов пока сохраняется.
При этом директор администрации самоуправления Пасвальского района Повилас Бальчюнас сказал в эфире телеканала LRT, что муниципалитет готовится к эвакуации жителей деревни Валакелю, а соседней Латвии "тоже грозят неудобства" из-за происшествия.
© Фото : фото очевидцаПожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы
© Фото : фото очевидца
Пожар на газопроводе в Пасвальском районе Литвы