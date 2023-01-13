https://ria.ru/20230113/gazoprovod-1844735506.html

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод - РИА Новости, 13.01.2023

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод

В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, предварительно, никто не пострадал, передает портал LRT со ссылкой на полицию. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T19:24

2023-01-13T19:24

2023-01-13T22:26

в мире

литва

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Пасвальском районе Литвы взорвался газопровод, предварительно, никто не пострадал, передает портал LRT со ссылкой на полицию."Полиции Паневежского округа в 16:57 (17:57 мск) сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю. <...> По предварительным данным, пострадавших нет", — говорится в заявлении.Уточняется, что открытое пламя достигает 50 метров в высоту.Мэр Пасвальского района Гинтаутас Гегузинскас подтвердил информацию о взрыве и заявил, что на месте работают спецслужбы, дорожное движение временно остановлено, действует объезд.Как сообщила компания Amber Grid, инцидент произошел на их газопроводе, по которому голубое топливо поступает в северную часть Литвы и поставляется в Латвию.Специалист отдела координации ситуаций пожарно-спасательного департамента сообщил агентству ELTA, что к 19:00 (20:00 мск) пожар удалось локализовать, но угроза для населенных пунктов пока сохраняется. При этом директор администрации самоуправления Пасвальского района Повилас Бальчюнас сказал в эфире телеканала LRT, что муниципалитет готовится к эвакуации жителей деревни Валакелю, а соседней Латвии "тоже грозят неудобства" из-за происшествия.

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, литва