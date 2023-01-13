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Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 13.01.2023
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Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 13.01.2023
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, предложенного Россией, уточняются вопросы по спросу от европейских стран, сообщил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:56
2023-01-13T17:06
анкара (провинция)
москва
турция
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европа
в мире
мевлют чавушоглу
экономика
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, предложенного Россией, уточняются вопросы по спросу от европейских стран, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан."Что касается проекта газового хаба, предложенного Россией, министерства двух стран работают над этим. На самом деле это предложение обращено на Европу, в этой связи необходим спрос от европейских стран. Сейчас ведется работа над тем, чтобы выявить наличие или отсутствие такого спроса. Предстоящий газовый форум в Стамбуле будет иметь значение в этой связи", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с итальянским коллегой в пятницу в Анкаре.
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анкара (провинция), москва, турция, россия, европа, в мире, мевлют чавушоглу, экономика, александр новак
Анкара (провинция), Москва, Турция, Россия, Европа, В мире, Мевлют Чавушоглу, Экономика, Александр Новак
16:56 13.01.2023 (обновлено: 17:06 13.01.2023)
 
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу

Чавушоглу: Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, уточняют спрос от Европы

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкФлаги Турции и России
Флаги Турции и России - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, предложенного Россией, уточняются вопросы по спросу от европейских стран, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан.
"Что касается проекта газового хаба, предложенного Россией, министерства двух стран работают над этим. На самом деле это предложение обращено на Европу, в этой связи необходим спрос от европейских стран. Сейчас ведется работа над тем, чтобы выявить наличие или отсутствие такого спроса. Предстоящий газовый форум в Стамбуле будет иметь значение в этой связи", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с итальянским коллегой в пятницу в Анкаре.
Вид на цепной мост Сечени и восточную часть города Пешт в Будапеште - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 14:59
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Анкара (провинция)МоскваТурцияРоссияЕвропаВ миреМевлют ЧавушоглуЭкономикаАлександр Новак
 
 
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