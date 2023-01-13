https://ria.ru/20230113/gaz-1844690581.html
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 13.01.2023
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, предложенного Россией, уточняются вопросы по спросу от европейских стран, сообщил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T16:56
2023-01-13T16:56
2023-01-13T17:06
анкара (провинция)
москва
турция
россия
европа
в мире
мевлют чавушоглу
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_0:0:3098:1742_1920x0_80_0_0_439e740773071f4931dc257f0e4f2772.jpg
АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, предложенного Россией, уточняются вопросы по спросу от европейских стран, сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.Президенты РФ и Турции ранее поручили детально проработать вопрос создания газового хаба в Турции. Через этот хаб, в частности, можно переместить поставки газа с поврежденных "Северных потоков". При этом речь идет не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, сообщал вице-премьер РФ Александр Новак. Участвовать здесь, по его словам, могут и другие страны: газ в Европу по южному направлению поставляют также Алжир, Катар и Азербайджан."Что касается проекта газового хаба, предложенного Россией, министерства двух стран работают над этим. На самом деле это предложение обращено на Европу, в этой связи необходим спрос от европейских стран. Сейчас ведется работа над тем, чтобы выявить наличие или отсутствие такого спроса. Предстоящий газовый форум в Стамбуле будет иметь значение в этой связи", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с итальянским коллегой в пятницу в Анкаре.
https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html
анкара (провинция)
москва
турция
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/12/1803221667_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_2c2e6559772d1efe8cdf64d753a9c6a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анкара (провинция), москва, турция, россия, европа, в мире, мевлют чавушоглу, экономика, александр новак
Анкара (провинция), Москва, Турция, Россия, Европа, В мире, Мевлют Чавушоглу, Экономика, Александр Новак
16:56 13.01.2023 (обновлено: 17:06 13.01.2023)
Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, заявил Чавушоглу
Чавушоглу: Анкара и Москва работают по проекту газового хаба, уточняют спрос от Европы