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СМИ: Турция может предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа - РИА Новости, 13.01.2023
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СМИ: Турция может предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа
СМИ: Турция может предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа - РИА Новости, 13.01.2023
СМИ: Турция может предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа
Турция после обнаружения новых запасов газа в Черном море может предложить новые альтернативы поставок для ряда европейских стран, сообщил в пятницу телеканал... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T14:00
2023-01-13T14:00
природный газ
черное море
турция
евросоюз
в мире
европа
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Турция после обнаружения новых запасов газа в Черном море может предложить новые альтернативы поставок для ряда европейских стран, сообщил в пятницу телеканал TRT Haber. Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. "Подписание соглашения между Турцией и Болгарией о торговле природным газом является заметным событием для ЕС и балканских стран. Обновленный газ, обнаруженный Анкарой в Черном море, и ее мощная газовая инфраструктура могут предложить новые альтернативы для некоторых европейских стран", - сообщил телеканал. Сообщается, что Анкара уже в состоянии поставлять газ из 15 различных стран по трубопроводам и через терминалы. "Эта позиция Турции несравненно лучше, чем у стран-членов ЕС, которые после войны между Украиной и Россией столкнулись с серьезными проблемами с точки зрения надежности поставок и цен. Например, Германия, которая планировала строительство терминала СПГ в 1980-х годах, но сделала выбор в пользу трубопроводного газа, только недавно смогла реализовать свой первый завод СПГ", - подчеркнул телеканал. По данным телеканала, недавняя сделка Турции с Болгарией по сотрудничеству в области поставок газа также привлекла внимание балканских стран и стран Восточной и Юго-Восточной Европы, особенно Северной Македонии, Молдовы и Румынии, к Турции. Ранее турецкая Botaş и болгарская Bulgargaz подписали контракт на поставку в Болгарию 1,5 миллиарда кубометров газа в год. "Тот факт, что следующей остановкой Фатиха Дёнмеза, министра энергетики и природных ресурсов, после Болгарии стала Северная Македония, является еще более значимым событием в этом смысле", - подчеркнул TRT Haber.
https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html
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черное море
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природный газ, черное море, турция, евросоюз, в мире, европа
Природный газ, Черное море, Турция, Евросоюз, В мире, Европа
14:00 13.01.2023
 
СМИ: Турция может предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа

TRT Haber: Турция может предложить Европе собственный газ из месторождений в Черном море

© AP Photo / Murad SezerРабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Murad Sezer
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге. Архивное фото
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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Турция после обнаружения новых запасов газа в Черном море может предложить новые альтернативы поставок для ряда европейских стран, сообщил в пятницу телеканал TRT Haber.
Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов.
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"Подписание соглашения между Турцией и Болгарией о торговле природным газом является заметным событием для ЕС и балканских стран. Обновленный газ, обнаруженный Анкарой в Черном море, и ее мощная газовая инфраструктура могут предложить новые альтернативы для некоторых европейских стран", - сообщил телеканал.
Сообщается, что Анкара уже в состоянии поставлять газ из 15 различных стран по трубопроводам и через терминалы.
"Эта позиция Турции несравненно лучше, чем у стран-членов ЕС, которые после войны между Украиной и Россией столкнулись с серьезными проблемами с точки зрения надежности поставок и цен. Например, Германия, которая планировала строительство терминала СПГ в 1980-х годах, но сделала выбор в пользу трубопроводного газа, только недавно смогла реализовать свой первый завод СПГ", - подчеркнул телеканал.
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По данным телеканала, недавняя сделка Турции с Болгарией по сотрудничеству в области поставок газа также привлекла внимание балканских стран и стран Восточной и Юго-Восточной Европы, особенно Северной Македонии, Молдовы и Румынии, к Турции.
Ранее турецкая Botaş и болгарская Bulgargaz подписали контракт на поставку в Болгарию 1,5 миллиарда кубометров газа в год.
"Тот факт, что следующей остановкой Фатиха Дёнмеза, министра энергетики и природных ресурсов, после Болгарии стала Северная Македония, является еще более значимым событием в этом смысле", - подчеркнул TRT Haber.
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Природный газЧерное мореТурцияЕвросоюзВ миреЕвропа
 
 
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