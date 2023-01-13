https://ria.ru/20230113/gaz-1844623399.html

СМИ: Турция может предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа

СМИ: Турция может предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа - РИА Новости, 13.01.2023

СМИ: Турция может предложить Европе новые альтернативы по поставкам газа

Турция после обнаружения новых запасов газа в Черном море может предложить новые альтернативы поставок для ряда европейских стран, сообщил в пятницу телеканал... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T14:00

2023-01-13T14:00

2023-01-13T14:00

природный газ

черное море

турция

евросоюз

в мире

европа

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АНКАРА, 13 янв – РИА Новости. Турция после обнаружения новых запасов газа в Черном море может предложить новые альтернативы поставок для ряда европейских стран, сообщил в пятницу телеканал TRT Haber. Турция в 2020 году обнаружила в Чёрном море крупное месторождение газа, объёмы которого оценили в 540 миллиардов кубометров. Тогда президент страны Тайип Эрдоган назвал месторождение крупнейшим в стране. Также он сообщал, что в Чёрном море обнаружено месторождение газа с запасами 58 миллиардов кубометров, оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов, а общие запасы газа в Чёрном море достигли 710 миллиардов кубометров и стоят на международных рынках 1 триллион долларов. "Подписание соглашения между Турцией и Болгарией о торговле природным газом является заметным событием для ЕС и балканских стран. Обновленный газ, обнаруженный Анкарой в Черном море, и ее мощная газовая инфраструктура могут предложить новые альтернативы для некоторых европейских стран", - сообщил телеканал. Сообщается, что Анкара уже в состоянии поставлять газ из 15 различных стран по трубопроводам и через терминалы. "Эта позиция Турции несравненно лучше, чем у стран-членов ЕС, которые после войны между Украиной и Россией столкнулись с серьезными проблемами с точки зрения надежности поставок и цен. Например, Германия, которая планировала строительство терминала СПГ в 1980-х годах, но сделала выбор в пользу трубопроводного газа, только недавно смогла реализовать свой первый завод СПГ", - подчеркнул телеканал. По данным телеканала, недавняя сделка Турции с Болгарией по сотрудничеству в области поставок газа также привлекла внимание балканских стран и стран Восточной и Юго-Восточной Европы, особенно Северной Македонии, Молдовы и Румынии, к Турции. Ранее турецкая Botaş и болгарская Bulgargaz подписали контракт на поставку в Болгарию 1,5 миллиарда кубометров газа в год. "Тот факт, что следующей остановкой Фатиха Дёнмеза, министра энергетики и природных ресурсов, после Болгарии стала Северная Македония, является еще более значимым событием в этом смысле", - подчеркнул TRT Haber.

https://ria.ru/20230112/vengriya-1844407263.html

https://ria.ru/20230111/krizis-1844216319.html

https://ria.ru/20230112/gaz-1844229458.html

черное море

турция

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, черное море, турция, евросоюз, в мире, европа