https://ria.ru/20230113/fukusima-1844539260.html

Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето

Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето - РИА Новости, 13.01.2023

Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето

Начало сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" перенесено с весны этого года на лето, такое решение принято правительственной комиссией... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T08:54

2023-01-13T08:54

2023-01-13T08:54

в мире

япония

фукусима-1

терсо

магатэ

фукусима (префектура)

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ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Начало сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" перенесено с весны этого года на лето, такое решение принято правительственной комиссией Японии в пятницу. "Правительство установило разброс (срока) с весны до лета. Мы это понимаем, но считаем, что наша роль – обеспечить работу и продвижение строительства, ориентируясь на весну", - сказал журналистам после окончания совещания глава оператора станции энергетической компании ТЕРСО Томоаки Кобаякава. Перенос связан с детальным подсчетом реальных сроков завершения строительства подводного тоннеля, по которому будет осуществляться сброс воды. Ранее планировалось, что строительство будет завершено в апреле этого года. На совещании была вновь подчеркнута важность разъяснительной работы, чтобы минимизировать отрицательное влияние на имидж произведенных в префектуре Фукусима морепродуктов. Япония, начиная с весны 2023 года, планирует осуществлять сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан на расстоянии 1 километра от станции. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма. Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды 860 триллионов беккерелей трития. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона. Комиссия МАГАТЭ посетила станцию в прошлом году и в целом дала предварительно положительную оценку подготовке Японии к сбросу воды.

https://ria.ru/20220629/fukusima-1798961061.html

https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html

https://ria.ru/20220316/signalizatsiya-1778553611.html

япония

фукусима (префектура)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, япония, фукусима-1, терсо, магатэ, фукусима (префектура)