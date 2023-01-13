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Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето - РИА Новости, 13.01.2023
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Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето
Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето - РИА Новости, 13.01.2023
Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето
Начало сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" перенесено с весны этого года на лето, такое решение принято правительственной комиссией... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T08:54
2023-01-13T08:54
в мире
япония
фукусима-1
терсо
магатэ
фукусима (префектура)
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ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Начало сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" перенесено с весны этого года на лето, такое решение принято правительственной комиссией Японии в пятницу. "Правительство установило разброс (срока) с весны до лета. Мы это понимаем, но считаем, что наша роль – обеспечить работу и продвижение строительства, ориентируясь на весну", - сказал журналистам после окончания совещания глава оператора станции энергетической компании ТЕРСО Томоаки Кобаякава. Перенос связан с детальным подсчетом реальных сроков завершения строительства подводного тоннеля, по которому будет осуществляться сброс воды. Ранее планировалось, что строительство будет завершено в апреле этого года. На совещании была вновь подчеркнута важность разъяснительной работы, чтобы минимизировать отрицательное влияние на имидж произведенных в префектуре Фукусима морепродуктов. Япония, начиная с весны 2023 года, планирует осуществлять сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан на расстоянии 1 километра от станции. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма. Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды 860 триллионов беккерелей трития. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона. Комиссия МАГАТЭ посетила станцию в прошлом году и в целом дала предварительно положительную оценку подготовке Японии к сбросу воды.
https://ria.ru/20220629/fukusima-1798961061.html
https://ria.ru/20220317/fukusima-2-1778576060.html
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япония
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в мире, япония, фукусима-1, терсо, магатэ, фукусима (префектура)
В мире, Япония, Фукусима-1, ТЕРСО, МАГАТЭ, Фукусима (префектура)
08:54 13.01.2023
 
Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли на лето

Начало сброса слаборадиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1" перенесли с весны на лето

© AFP 2023 / Pool/Toru HanaiСотрудники TEPCO ведут аварийные работы на АЭС "Фукусима-1"
Сотрудники TEPCO ведут аварийные работы на АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AFP 2023 / Pool/Toru Hanai
Сотрудники TEPCO ведут аварийные работы на АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ТОКИО, 13 янв – РИА Новости. Начало сброса слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" перенесено с весны этого года на лето, такое решение принято правительственной комиссией Японии в пятницу.
"Правительство установило разброс (срока) с весны до лета. Мы это понимаем, но считаем, что наша роль – обеспечить работу и продвижение строительства, ориентируясь на весну", - сказал журналистам после окончания совещания глава оператора станции энергетической компании ТЕРСО Томоаки Кобаякава.
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Перенос связан с детальным подсчетом реальных сроков завершения строительства подводного тоннеля, по которому будет осуществляться сброс воды. Ранее планировалось, что строительство будет завершено в апреле этого года.
На совещании была вновь подчеркнута важность разъяснительной работы, чтобы минимизировать отрицательное влияние на имидж произведенных в префектуре Фукусима морепродуктов.
Япония, начиная с весны 2023 года, планирует осуществлять сброс воды, очищенной от всех радионуклидов за исключением трития, в океан на расстоянии 1 километра от станции.
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природных условиях, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он представляет опасность при попадании внутрь организма.
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В Японии восстановили работу системы охлаждения на АЭС "Фукусима-2"
Воду, прошедшую очистку от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около 1000 гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды 860 триллионов беккерелей трития. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона.
Комиссия МАГАТЭ посетила станцию в прошлом году и в целом дала предварительно положительную оценку подготовке Японии к сбросу воды.
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В миреЯпонияФукусима-1ТЕРСОМАГАТЭФукусима (префектура)
 
 
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