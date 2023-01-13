https://ria.ru/20230113/filippiny-1844577898.html

Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики

Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики - РИА Новости, 13.01.2023

Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики

Украинский дипломат в эфире филиппинского телевидения извинился за замечания в прессе о том, что Филиппины не отвечают на просьбы провести простой телефонный... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T11:36

2023-01-13T11:36

2023-01-13T11:36

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский дипломат в эфире филиппинского телевидения извинился за замечания в прессе о том, что Филиппины не отвечают на просьбы провести простой телефонный разговор между президентами двух стран. Как сообщалось ранее, временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк сказал журналистам, что с июня 2022 года дипломаты Украины пытались дважды в месяц связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа не получили. В ответ филиппинский МИД упрекнул дипломата с Украины в том, что вынесение в прессу таких вопросов не соответствует "дипломатической практике". "Мои дорогие коллеги, я извиняюсь за какое-либо недопонимание, которое могло быть вызвано не очень корректными или может не понятыми высказываниями", - сказал Михайлюк в эфире филиппинского телеканала ABS-CBN. Он заверил зрителей ТВ и дипломатов на Филиппинах, что Украина ценит отношения между двумя государствами и надеется на поддержку в Маниле ее "мирного плана". Михайлюк также сообщил, что Украина готовится к открытию посольства на Филиппинах, надеясь, что это произойдет в 2023 году. Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".

https://ria.ru/20230110/melnik-1843878319.html

https://ria.ru/20221224/iran-1841094579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, филиппины, фердинанд маркос