Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики
Дипломат Украины извинился перед Филиппинами за слова об организации разговора президентов
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский дипломат в эфире филиппинского телевидения извинился за замечания в прессе о том, что Филиппины не отвечают на просьбы провести простой телефонный разговор между президентами двух стран.
Как сообщалось ранее, временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк сказал журналистам, что с июня 2022 года дипломаты Украины пытались дважды в месяц связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа не получили. В ответ филиппинский МИД упрекнул дипломата с Украины в том, что вынесение в прессу таких вопросов не соответствует "дипломатической практике".
10 января, 13:13Мельника обвинили в "передаче" Львова Австрии и Польше
"Мои дорогие коллеги, я извиняюсь за какое-либо недопонимание, которое могло быть вызвано не очень корректными или может не понятыми высказываниями", - сказал Михайлюк в эфире филиппинского телеканала ABS-CBN.
Он заверил зрителей ТВ и дипломатов на Филиппинах, что Украина ценит отношения между двумя государствами и надеется на поддержку в Маниле ее "мирного плана". Михайлюк также сообщил, что Украина готовится к открытию посольства на Филиппинах, надеясь, что это произойдет в 2023 году.
Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".
24 декабря 2022, 16:23В Киеве предложили перейти к уничтожению производства оружия в Иране