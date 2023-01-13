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Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики - РИА Новости, 13.01.2023
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Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики
Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики - РИА Новости, 13.01.2023
Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики
Украинский дипломат в эфире филиппинского телевидения извинился за замечания в прессе о том, что Филиппины не отвечают на просьбы провести простой телефонный... РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T11:36
2023-01-13T11:36
в мире
украина
филиппины
фердинанд маркос
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский дипломат в эфире филиппинского телевидения извинился за замечания в прессе о том, что Филиппины не отвечают на просьбы провести простой телефонный разговор между президентами двух стран. Как сообщалось ранее, временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк сказал журналистам, что с июня 2022 года дипломаты Украины пытались дважды в месяц связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа не получили. В ответ филиппинский МИД упрекнул дипломата с Украины в том, что вынесение в прессу таких вопросов не соответствует "дипломатической практике". "Мои дорогие коллеги, я извиняюсь за какое-либо недопонимание, которое могло быть вызвано не очень корректными или может не понятыми высказываниями", - сказал Михайлюк в эфире филиппинского телеканала ABS-CBN. Он заверил зрителей ТВ и дипломатов на Филиппинах, что Украина ценит отношения между двумя государствами и надеется на поддержку в Маниле ее "мирного плана". Михайлюк также сообщил, что Украина готовится к открытию посольства на Филиппинах, надеясь, что это произойдет в 2023 году. Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".
https://ria.ru/20230110/melnik-1843878319.html
https://ria.ru/20221224/iran-1841094579.html
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в мире, украина, филиппины, фердинанд маркос
В мире, Украина, Филиппины, Фердинанд Маркос
11:36 13.01.2023
 
Украина извинилась перед Филиппинами за нарушение дипломатической практики

Дипломат Украины извинился перед Филиппинами за слова об организации разговора президентов

© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
Львов, Украина - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинский дипломат в эфире филиппинского телевидения извинился за замечания в прессе о том, что Филиппины не отвечают на просьбы провести простой телефонный разговор между президентами двух стран.
Как сообщалось ранее, временный поверенный в делах Украины в Малайзии Денис Михайлюк сказал журналистам, что с июня 2022 года дипломаты Украины пытались дважды в месяц связаться с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, но ответа не получили. В ответ филиппинский МИД упрекнул дипломата с Украины в том, что вынесение в прессу таких вопросов не соответствует "дипломатической практике".
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"Мои дорогие коллеги, я извиняюсь за какое-либо недопонимание, которое могло быть вызвано не очень корректными или может не понятыми высказываниями", - сказал Михайлюк в эфире филиппинского телеканала ABS-CBN.
Он заверил зрителей ТВ и дипломатов на Филиппинах, что Украина ценит отношения между двумя государствами и надеется на поддержку в Маниле ее "мирного плана". Михайлюк также сообщил, что Украина готовится к открытию посольства на Филиппинах, надеясь, что это произойдет в 2023 году.
Во время своей избирательной компании на пост президента Маркос-младший, победивший на выборах в мае прошлого года, утверждал, что Филиппинам "нет необходимости вмешиваться в конфликт между Россией и Украиной".
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