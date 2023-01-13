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Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 13.01.2023
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Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года, заявил Шмыгаль
Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 13.01.2023
Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года, заявил Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом союза за два года. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T22:26
2023-01-13T22:27
в мире
владимир зеленский
денис шмыгаль
украина
киев
брюссель
евросоюз
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом союза за два года. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, киев, брюссель, евросоюз
В мире, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Украина, Киев, Брюссель, Евросоюз
22:26 13.01.2023 (обновлено: 22:27 13.01.2023)
 
Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года, заявил Шмыгаль

Премьер Украины Шмыгаль: Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года

© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Архивное фото
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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом союза за два года.
"Мы рассчитываем пройти путь переговоров о вступлении в Европейский Союз менее чем за 2 года. И тогда Украина станет полноправным членом ЕС", - написал Шмыгаль в своем телеграм-канале, отметив, что объем работы предстоит колоссальный.
Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.
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В миреВладимир ЗеленскийДенис ШмыгальУкраинаКиевБрюссельЕвросоюз
 
 
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