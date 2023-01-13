https://ria.ru/20230113/evrosoyuz-1844770131.html

Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года, заявил Шмыгаль

Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года, заявил Шмыгаль - РИА Новости, 13.01.2023

Киев рассчитывает стать членом ЕС менее чем за два года, заявил Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом союза за два года. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T22:26

2023-01-13T22:26

2023-01-13T22:27

в мире

владимир зеленский

денис шмыгаль

украина

киев

брюссель

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568164445_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_13407f75c6c8c0d02b2c4b02a3aacbae.jpg

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев рассчитывает пройти этап переговоров о вступлении в ЕС и стать полноправным членом союза за два года. Владимир Зеленский 28 февраля прошлого года подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Для начала переговоров о вступлении странам необходимо выполнить ряд условий, включая проведение реформ. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20230110/es-1843987793.html

украина

киев

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, денис шмыгаль, украина, киев, брюссель, евросоюз