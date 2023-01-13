https://ria.ru/20230113/evropa-1844552100.html

В России допустили возможность возобновления поставок электроэнергии в ЕС

В России допустили возможность возобновления поставок электроэнергии в ЕС - РИА Новости, 13.01.2023

В России допустили возможность возобновления поставок электроэнергии в ЕС

Диспетчер российской энергосистемы "Системный оператор" хочет учесть в программе развития экспорт в Европу, пишет "Коммерсант". "Компания считает, что... РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T10:11

2023-01-13T10:11

2023-01-13T10:19

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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Диспетчер российской энергосистемы "Системный оператор" хочет учесть в программе развития экспорт в Европу, пишет "Коммерсант". "Компания считает, что предполагаемый объем поставок из России в Финляндию в 2023 году может составить до четырех миллиардов кВт∙ч, а в Латвию, Литву и Эстонию — 2,4 миллиарда кВт∙ч", — говорится в публикации. Кроме того, предполагаемые поставки в Финляндию с 2023 по 2028 год включительно составят 24 миллиарда кВт∙ч. В Латвию, Литву и Эстонию экспорт будет идти до 2025 года и в общей сложности достигнет примерно 6,7 миллиарда кВт∙ч, отмечается в документе компании. С 2026 года экспорт в Прибалтику остановится, что, вероятно, связано с намерением этих стран выйти из энергокольца с Россией и Белоруссией, пишет "Коммерсант". При этом, эксперты сомневаются в возобновлении поставок. Они отметили, что прогноз вряд ли можно воспринимать всерьез, поскольку он не отражает текущей политической ситуации.После начала российской спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. Евросоюз ввел в действие уже девять пакетов рестрикций, последний утвердили 16 декабря.

https://ria.ru/20230111/sanktsii-1844241344.html

https://ria.ru/20221231/evropa-1842579889.html

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экономика, россия, финляндия, латвия, евросоюз, в мире