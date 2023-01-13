17:14 13.01.2023 (обновлено: 17:15 13.01.2023)
Запад использует Эстонию для обкатки антироссийских инициатив, заявил посол
Посол Липаев: Запад использует Эстонию как полигон для обкатки антироссийских инициатив
Государственный флаг на фасаде здания посольства Эстонии в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Снос советских памятников в Эстонии указывает на то, что Таллин используется западными странами как полигон для отработки различного рода антироссийских инициатив, заявил в пятницу посол России в Эстонии Владимир Липаев.
Посол обратил внимание, что Эстония препятствует в ремонте объектов мемориального наследия. Липаев отметил, что власти Таллина "цинично сносят те объекты, которые мы отремонтировали, и угрожают уничтожить те, которые мы сейчас ремонтируем".
"Вот уровень политической культуры и способность к диалогу наших партнеров", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Отвечая на вопрос телеведущей, последуют ли за призывом Эстонии сносить памятники страны Прибалтики, посол сказал, что от них "можно ждать всего чего угодно", но не стоит "переоценивать политический вес Таллина в мировой политике". По его мнению, власти Эстонии "себе немного льстят, когда думают, что все с интересом смотрят за тем, как они себя ведут".
"Складывается такое ощущение, что Эстония используется западными странами как своеобразный полигон для отработки различного рода антироссийских инициатив", - подчеркнул Липаев.
Правительство Эстонии 4 августа прошлого года объявило о начале кампании по демонтажу советских военных памятников и перезахоронению останков солдат на всей территории республики. При Государственной канцелярии была создана комиссия по советским памятникам, в задачу которой входила организация демонтажа надгробий и памятников с советской символикой в общественных местах или замена надгробий на нейтральные.
Комиссия насчитала в стране 322 мемориала и памятника над захоронениями, на которых нанесена символика советской власти. Из них 244 подлежат сносу или замене. Уже убрано 56 памятников.
В городе Нарве у границы с Россией 16 августа по распоряжению правительства был демонтирован и доставлен в Эстонский военный музей в поселке Виймси под Таллином памятник - танк Т-34, также было перенесено еще шесть советских военных монументов, что вызвало протесты жителей города.
Председатель СК России Александр Бастрыкин 24 ноября поручил изучить планы Эстонии по сносу советских памятников, сообщил СК РФ в своем Telegram-канале. Отмечалось, что в рамках проверки следователи оценят действия причастных к сносу памятников.
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